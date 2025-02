Radu Ștefan Bănică, petrecere inedită de ziua lui de naștere. Cum l-a surprins sora lui, Ana Violeta

Radu Ștefan Bănică s-a bucurat din plin de petrecerea organizată de ziua lui de naștere. Tânărul a împlinit vârsta de 23 de ani, iar alături a avut prietenii apropiați și familia. Sora lui, Ana Violeta, a postat un moment emoționant pe rețelele de socializare de la eveniment.

Artistul a împlinit 23 de ani pe 7 februarie și a sărbătorit în weekend alături de cei dragi. Ana Violeta i-a făcut o urare specială fratelui ei, împărtășind pe Instagram un carusel cu mai multe imagini cu ei doi. Ulterior, ea a postat și un video de la petrecerea artistului, în momentul în care a suflat în lumânări.

View this post on Instagram

Artistul părea copleșit de emoții în timp ce toți apropiații lui îi cântau un călduros „La mulți ani” și a schițat un gest prin care și-a arătat recunoștința și fericirea față de momentele pe care le trăiește.

Radu Ștefan Bănică a ales să urmeze drumul tatălui său celebru, Ștefan Bănică, construindu-și o carieră în muzică și actorie. La doar 20 de ani, pe lângă activitatea artistică, a decis să se lanseze în antreprenoriat, deschizând o cafenea situată într-o zonă centrală a Bucureștiului. Cu toate acestea, planurile sale s-au schimbat, iar actorul a ales să renunțe la afacere pentru a se concentra pe cariera artistică.

Într-un interviu acordat pentru CIAO.ro, Radu Ștefan Bănică a explicat motivele pentru care a renunțat la antreprenoriat, dar a vorbit și despre obiectivele sale pentru anul în curs.

„Știu. S-au întâmplat toate, dar anul trecut, în ianuarie, am vândut tot ce aparținea de mine, pentru că nu mai puteam și actorie și muzică. Pentru mine, focusul principal este în aceste două direcții. Nu mai puteam să mă ocup și acum se ocupă cineva care are tot timpul din lume s-o facă și se dedică și e ce trebuie. (…) Asta nu înseamnă că nu putem pe viitor să deschidem altceva. Nu este ceva ce ne ținea legați acolo și până la urmă tot răul spre bine.”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru CIAO.ro.