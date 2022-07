Iulia Vântur, declarație neașteptată despre relația pe care a avut-o cu Marius Moga: „Nu îmi pare rău că s-a terminat”

Iulia Vântur a avut în România o carieră în plină ascensiune, dacă stăm să ne gândim la succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. De mai mulți ani, vedeta locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film, pentru care este apreciată.

Puțini își mai amintesc, probabil, de faptul că Iulia Vântur și Marius Moga, au format un cuplu cu mulți ani în urmă, cu mult înainte ca vedeta să ia decizia de a se muta în India. Cei doi nu au vorbit des despre relația lor, cu atât mai mult despre motivele care au dus la despărțire.

Totuși, într-unul dintre puținele interviuri în care a vorbit despre relația cu Marius Moga, Iulia Vântur a declarat că nu are niciun regret cu privire la aceasta și că a rămas în relații bune cu fostul partener.

„Am iubit. Am rămas în relații foarte bune cu oamenii care au fost în viața mea. Nu mi-a părut rău pentru nicio relație. Am învățat din toate. Marius e un special, foarte creativ, asta m-a fascinat la el. E un om de la care am învățat multe, am crescut mult. Alături de astfel de oameni, creativitatea mea explodează. M-a inspirat mult. Poate că l-am inspirat și eu. Marius e un om curajos, crede în visurile lui și nu renunță niciodată. Nu îmi pare rău că s-a terminat. S-a terminat atunci când trebuia”, a declarat Iulia Vântur, citată de Wowbiz.