Ryan Reynolds, declarații sincere despre rolul de tată și despre cele trei fiice ale sale

Ryan Reynolds și Blake Lively sunt recunoscuți pentru comentariile amuzante și pline de sarcasm pe care le fac atunci când vine vorba de familia lor. Ei bine, actorul nu ne dezamăgește nici de această dată. Invitat în cadrul Cannes Lions- Festivalul Internațional de Creativitate, Ryan a vorbit extrem de onest despre rolul de tată, precum și despre cele trei fiice ale sale: James (7 ani), Inez (5 ani) și Betty (2 ani).

„Sunt tatăl a trei fete. Sunt sălbatice. Câteodată cred că au rabie”, a glumit actorul, provocând hohote de râs în rândul publicului prezent la conferința Creativity at the Pace of Culture.