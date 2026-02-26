Cătălina Grama și Paul Ipate, dezvăluiri sincere despre romantismul din cuplu: „Nu suntem perfecți, dar suntem minunați”

Paul Ipate și Cătălina Grama formează un cuplu solid și armonios, admirat de mulți pentru echilibrul pe care îl mențin între carieră și familie. Actorul și actrița sunt extrem de ocupați, implicându-se intens în proiectele lor de teatru independent, ceea ce le face uneori dificil să petreacă mai mult timp împreună.

Cine e mai romantic în cuplul Cătălina Grama & Paul Ipate

Chiar și așa, Paul Ipate și Cătălina Grama își fac loc pentru momente doar ale lor, conștienți că efortul și dedicarea din teatrul independent necesită mult timp și energie.

„Ne facem timp pentru noi. E foarte mult de muncă și poate că uneori ne am dori să stăm mai mult împreună cu copiii sau să stăm mai mult împreună noi doi dar din păcate așa funcționează viața mai ales în teatrul independent unde muncești de 3-4 ori mai mult să îți faci produsul tău”, a explicat Paul Ipate pentru click.ro.

Pe lângă preocupările profesionale, cei doi sunt și părinți dedicați, încercând să echilibreze viața de familie cu intensitatea muncii lor. Cătălina Grama, mai sensibilă și romantică, își păstrează mereu atenția asupra relației și asupra momentelor speciale petrecute împreună.

„Și în weekenduri muncim! Și de sărbători! Eu sunt romantică și mie îmi plac toate sărbătorile despre iubire!”, a mărturisit actrița.

Cât despre creșterea copiilor, cuplul se bazează pe comunicare și înțelegere. Cătălina Grama consideră că această abordare face diferența în parentingul lor:

„Nu suntem perfecți, dar suntem minunați. Având în vedere că voi fi și eu terapeut într-o zi, noi suntem niște părinți care chiar credem și îi înțelegem pe părinți. Noi suntem niște părinți care se bazează foarte mult pe comunicare, înțelegere și iubire. Avem doi copii foarte bine educați și înțelegători. Au și ei lucrurile specifice vârstelor lor. Dar parentingul blând chiar funcționează. Noi suntem dovada!”, a declarat Jojo, convinsă că îi oferă copiilor lor tot ce e mai bun.

De ce Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil

Cătălina Grama și Paul Ipate se numără printre cele mai apreciate și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, Zora, iar actrița mai are un fiu, Achim, dintr-o relație anterioară. După ce și-au oficializat relația cu o cununie civilă de poveste în Italia, la sfârșitul lunii august 2023, cei doi au spus „Da” și în fața lui Dumnezeu, organizând o ceremonie religioasă în România.

Actrița a vorbit deschis despre viața ei personală, cei doi copii, dar și despre motivul pentru care ea și soțul ei au decis să nu mai aibă încă un copil.

„Nu mai vrem încă un copil! Nu cred că mai este cazul! Deja au crescut destul de mult amândoi, ar fi complicat. Dar, noi suntem înconjurați de copii tot timpu pentru că avem cursurile de actorie unde avem înscriși copii de la 6 la 16 ani. Sunt toți ca ai noștri! Îi iubim pe toți, îi sprijinim, așa că nu simțim lipsa celui de-al treilea copil. Suntem foarte încântați că avem și băiat și fată”, a declarat actrița pentru Click!.

