Familia Beckham, la un pas de împăcare? Ce rol are Elton John în această dispută

Se pare că Sir Elton John a fost vocea rațiunii care a încercat să împace familia Beckham, aflată în conflict, intervenind în disputa dintre finul său, Brooklyn Beckham, și părinții acestuia, David și Victoria.

Legendarul muzician a fost surprins strângând mâna lui Brooklyn Beckham în timp ce i-a invitat pe el și pe soția sa, Nicola Peltz, la un prânz de lux la exclusivistul club de plajă La Guerite, din sudul Franței, pe fundalul răcirii evidente dintre tânărul cuplu și părinții lui Brooklyn.

Prieten apropiat al familiei de peste 30 de ani, Sir Elton ar fi profitat de întâlnire pentru a-și spune părerea cu privire la neînțelegerile din familie, în timp ce savura un prânz elegant alături de Brooklyn și Nicola. Potrivit The Sun, artistul ar fi discutat, chiar dacă pe scurt, despre această ruptură, sperând ca Brooklyn să-și îndrepte relațiile cu familia sa. În imaginile postate pe rețelele sociale, Elton și Brooklyn pot fi văzuți dându-și mâna.

A Beckham peace deal? Elton John acts as mediator in Brooklyn's family feud as he shakes hands with his godson after 'saying his piece' on row while treating him and his wife Nicola Peltz to a swanky lunch in St Tropez https://t.co/I9eCbplOCG