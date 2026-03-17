Elton John, portret de familie emoționant cu soțul lui, David Furnish, și cei doi copii. Cât de mult au crescut Zachary și Elijah

Cei doi copii ai lui Elton John, Zachary și Elijah, apar într-un nou portret de familie, care va fi expus la National Portrait Gallery din Londra.

Artistul în vârstă de 78 de ani își crește copiii alături de soțul său, David Furnish, în vârstă de 63 de ani. În fotografie, întreaga familie, cei doi părinți, cei doi băieți și câinii lor, apare așezată în biblioteca primitoare a casei lor.

Pentru ședința foto, Elton John a ales un costum dungat într-o nuanță eggplant, pe care l-a accesorizat cu ochelari albastru regal, coliere de perle și inele masive. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi lila cu tălpi roșii vibrante. La rândul său, David Furnish a optat pentru un costum verde, purtat peste o cămașă bleu deschis. Cei doi soți stau alături pe o canapea, iar Furnish își sprijină un braț pe piciorul interpretului. Unul dintre fii este așezat pe brațul canapelei, în timp ce celălalt stă întins pe podea, lângă câini.

Zachary, în vârstă de 15 ani, și Elijah, de 13 ani, au ales ținute mai lejere pentru această ocazie: tricouri negre și pantofi loafer asortați.

Într-o declarație oferită publicației The Telegraph, Elton John și David Furnish au vorbit despre colaborarea cu renumita fotografă Catherine Opie, care a realizat portretul cu doar trei zile înainte de Crăciun.

„Faptul că familia noastră a fost fotografiată de Catherine Opie și că portretul va fi expus la National Portrait Gallery este o onoare imensă”, au transmis cei doi, adăugând: „Suntem mari admiratori ai muncii ei și suntem mândri să avem imaginile sale frumoase și pline de emoție în colecția noastră.”

La rândul său, Catherine Opie a declarat că a fost „cu adevărat o onoare” să lucreze cu familia, amintind că au luat prânzul împreună înainte de a începe ședința foto. „Pentru mine, această imagine reprezintă umanitatea a ceea ce poate însemna familia”, a explicat ea despre portretul final.

Directoarea National Portrait Gallery, Victoria Siddall, a spus că este „încântată să primească acest portret important al familiei Furnish-John, realizat de Catherine Opie, în colecția noastră”. Ea a subliniat că lucrarea „celebrează nu doar realizările extraordinare ale lui Sir Elton John în muzică, ci și munca umanitară și filantropică esențială pe care el și David au desfășurat-o în ultimele decenii, precum și familia pe care au construit-o împreună”.

Elton John și David Furnish s-au îndrăgostit după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, în 1993. Peste un deceniu mai târziu, muzicianul l-a cerut în căsătorie. Cei doi au încheiat o uniune civilă în decembrie 2005, iar în 2014, la aniversarea a nouă ani de relație, și-au oficializat căsătoria.

La acel moment, erau deja părinții celor doi băieți, ambii născuți cu ajutorul unei mame surogat. Zachary s-a născut chiar în ziua de Crăciun, în 2010, iar Elijah a venit pe lume pe 11 ianuarie 2013.

„Tot ce ne dorim este ca Zachary și Elijah să fie sănătoși și fericiți”, declara David Furnish pentru revista PEOPLE la acea vreme. „Vor putea conta mereu pe iubirea și sprijinul nostru necondiționat și sperăm să crească trăindu-și propriile vieți și devenind cine își doresc ei să fie, nu cine vrem noi să fie.”

Foto: Arhiva ELLE

