  de  ELLE.ro
Elton John, portret de familie emoționant cu soțul lui, David Furnish, și cei doi copii. Cât de mult au crescut Zachary și Elijah

Cei doi copii ai lui Elton John, Zachary și Elijah, apar într-un nou portret de familie, care va fi expus la National Portrait Gallery din Londra.

Artistul în vârstă de 78 de ani își crește copiii alături de soțul său, David Furnish, în vârstă de 63 de ani. În fotografie, întreaga familie, cei doi părinți, cei doi băieți și câinii lor, apare așezată în biblioteca primitoare a casei lor.

Pentru ședința foto, Elton John a ales un costum dungat într-o nuanță eggplant, pe care l-a accesorizat cu ochelari albastru regal, coliere de perle și inele masive. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi lila cu tălpi roșii vibrante. La rândul său, David Furnish a optat pentru un costum verde, purtat peste o cămașă bleu deschis. Cei doi soți stau alături pe o canapea, iar Furnish își sprijină un braț pe piciorul interpretului. Unul dintre fii este așezat pe brațul canapelei, în timp ce celălalt stă întins pe podea, lângă câini.

Zachary, în vârstă de 15 ani, și Elijah, de 13 ani, au ales ținute mai lejere pentru această ocazie: tricouri negre și pantofi loafer asortați.

Într-o declarație oferită publicației The Telegraph, Elton John și David Furnish au vorbit despre colaborarea cu renumita fotografă Catherine Opie, care a realizat portretul cu doar trei zile înainte de Crăciun.

„Faptul că familia noastră a fost fotografiată de Catherine Opie și că portretul va fi expus la National Portrait Gallery este o onoare imensă”, au transmis cei doi, adăugând: „Suntem mari admiratori ai muncii ei și suntem mândri să avem imaginile sale frumoase și pline de emoție în colecția noastră.”

La rândul său, Catherine Opie a declarat că a fost „cu adevărat o onoare” să lucreze cu familia, amintind că au luat prânzul împreună înainte de a începe ședința foto. „Pentru mine, această imagine reprezintă umanitatea a ceea ce poate însemna familia”, a explicat ea despre portretul final.

Directoarea National Portrait Gallery, Victoria Siddall, a spus că este „încântată să primească acest portret important al familiei Furnish-John, realizat de Catherine Opie, în colecția noastră”. Ea a subliniat că lucrarea „celebrează nu doar realizările extraordinare ale lui Sir Elton John în muzică, ci și munca umanitară și filantropică esențială pe care el și David au desfășurat-o în ultimele decenii, precum și familia pe care au construit-o împreună”.

Elton John și David Furnish s-au îndrăgostit după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, în 1993. Peste un deceniu mai târziu, muzicianul l-a cerut în căsătorie. Cei doi au încheiat o uniune civilă în decembrie 2005, iar în 2014, la aniversarea a nouă ani de relație, și-au oficializat căsătoria.

La acel moment, erau deja părinții celor doi băieți, ambii născuți cu ajutorul unei mame surogat. Zachary s-a născut chiar în ziua de Crăciun, în 2010, iar Elijah a venit pe lume pe 11 ianuarie 2013.

„Tot ce ne dorim este ca Zachary și Elijah să fie sănătoși și fericiți”, declara David Furnish pentru revista PEOPLE la acea vreme. „Vor putea conta mereu pe iubirea și sprijinul nostru necondiționat și sperăm să crească trăindu-și propriile vieți și devenind cine își doresc ei să fie, nu cine vrem noi să fie.”

Citește și:
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box 150 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri 70 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 250 RON Cumpără acum
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum

Recomandari
Raluca Moianu, noi dezvăluiri despre rolul de bunică: "A trecut timpul foarte repede"
People
Raluca Moianu, noi dezvăluiri despre rolul de bunică: "A trecut timpul foarte repede"
Alina Pușcaș, procedură estetică ce implică 40 de ace în picior: "Mi-e un pic groază"
People
Alina Pușcaș, procedură estetică ce implică 40 de ace în picior: "Mi-e un pic groază"
Adela Popescu i-a trimis o imagine emoționantă lui Radu Vâlcan în timp ce se află în Thailanda: "Trăim vremuri în care totul e mai agitat"
People
Adela Popescu i-a trimis o imagine emoționantă lui Radu Vâlcan în timp ce se află în Thailanda: "Trăim vremuri în care totul e mai agitat"
Ce părere a avut Lewis Hamilton de rochia purtată de Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair după Premiile Oscar 2026
People
Ce părere a avut Lewis Hamilton de rochia purtată de Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair după Premiile Oscar 2026
Cabral Ibacka, declarații surprinzătoare despre Andreea Esca. Detaliul făcut public despre prezentatoarea TV: "Nu știe să muncească puțin"
People
Cabral Ibacka, declarații surprinzătoare despre Andreea Esca. Detaliul făcut public despre prezentatoarea TV: "Nu știe să muncească puțin"
Celia și soțul ei s-au despărțit după 13 ani de căsnicie: "Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit"
People
Celia și soțul ei s-au despărțit după 13 ani de căsnicie: "Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit"
Libertatea
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
„Nu sunt alcoolic” Lucian Viziru spune lucrurilor pe nume! A transmis un mesaj public, pentru ca toată lumea să știe de la el
„Nu sunt alcoolic” Lucian Viziru spune lucrurilor pe nume! A transmis un mesaj public, pentru ca toată lumea să știe de la el
catine.ro
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Mai multe din people
Divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren a ajuns la final. La ce înțelegere au ajuns cei doi?
Divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren a ajuns la final. La ce înțelegere au ajuns cei doi?
People

Divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren a ajuns la final, după ce a ținut primele pagini în presă de la anunțul separării. La ce acord au ajuns cei doi?

+ Mai multe
Andra și Cătălin Măruță, mesaje emoționante pentru fiul lor. David a împlinit 15 ani: "Să rămâi mereu așa"
Andra și Cătălin Măruță, mesaje emoționante pentru fiul lor. David a împlinit 15 ani: "Să rămâi mereu așa"
People

Andra și Cătălin Măruță au publicat mesaje emoționante cu ocazia zilei de naștere a fiului lor.

+ Mai multe
Larisa Iordache, declarații emoționante despre fiica ei, Amira. Cum s-a schimbat fosta gimnastă de când este mamă: "Am devenit mult mai echilibrată"
Larisa Iordache, declarații emoționante despre fiica ei, Amira. Cum s-a schimbat fosta gimnastă de când este mamă: "Am devenit mult mai echilibrată"
People

Larisa Iordache a vorbit despre cum percepe până acum rolul de mamă și cum i s-a schimbat viața de când a venit pe lume fiica ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

