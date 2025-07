Tom Cruise și Ana de Armas, împreună la concertul Oasis, în timp ce zvonurile despre o posibilă idilă între ei se intensifică

Tom Cruise și Ana de Armas au fost surprinși într-o ipostază apropiată la concertul trupei Oasis de sâmbătă. Cei doi au fost filmați dansând împreună pe melodiile formației, în fundalul unui videoclip postat pe Instagram de producătorul și DJ-ul britanic Goldie.

Actorul poate fi văzut întinzând mâna spre cea despre care se zvonește că i-ar fi iubită, în timp ce trupa cânta pe scena stadionului Wembley din Londra, în weekend. Starul din „Top Gun” părea într-o dispoziție excelentă, pozând zâmbitor într-un selfie cu DJ Goldie în timpul concertului.

View this post on Instagram

Deși cei doi nu și-au confirmat relația, au fost văzuți în mai multe ieșiri cu tentă romantică în acest an. Cruise, în vârstă de 63 de ani, și de Armas, 37 de ani, au fost pentru prima dată asociați în februarie, când au fost văzuți luând cina împreună în Londra, plecând apoi în același taxi.

Tom Cruise and Ana de Armas spotted at Oasis concert as romance rumors heat up https://t.co/tepEkpudAQ pic.twitter.com/CfXRRoW9Ee