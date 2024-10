Lana Del Rey, declarații surprinzătoare după căsătoria cu Jeremy Dufrene. Ce le-a transmis fanilor: „Ne-am simți mai în siguranță”

Lana Del Rey a rupt tăcerea după nunta sa surprinzătoare cu Jeremy Dufrene, un ghid turistic specializat în tururi în mlaștinile cu aligatori din Louisiana. Cântăreața în vârstă de 39 de ani a vorbit despre atenția nedorită pe care ea și soțul ei, în vârstă de 49 de ani, au primit-o de la paparazzi și un cuplu local care a invadat intimitatea lor cu drone și dispozitive de urmărire.

Lana Del Rey a menționat incidentele într-un comentariu pe contul de Instagram al unui fan, LanaBoards, criticând în mod direct pe cei care îi urmăresc și falsifică imagini, inclusiv alterarea inelului ei de nuntă într-o fotografie.

„Din păcate, un cuplu local din Houma nu va înceta să zboare drone în ferestrele noastre în fiecare dimineață și să ne urmărească cu un tracker. Dar dacă Sara Michelle Champagne și Kruesch (un celebru paparazzi din New Orleans) ar putea să nu mai schimbe vehiculele care urmăresc familia – și să nu ne mai urmărească prin părți îndepărtate ale țării și să îmi pozeze verigheta într-o perlă – știu că ne-am simți mult mai în siguranță Toate acestea fiind spuse Jeremy este unul și singurul. Și uimitor. Și suntem foarte fericiți.”, a scris Lana Del Rey.

În ciuda acestui disconfort, Lana a declarat că este foarte fericită alături de Jeremy, pe care îl cunoaște din 2019, când au făcut un tur pe airboat împreună. Cei doi și-au oficializat relația printr-o ceremonie organizată pe bayou-ul Des Allemandes din Louisiana, iar imaginile de la nuntă au fost publicate de Daily Mail.

Îngrijorările fanilor s-au axat pe lipsa informațiilor privind un posibil acord prenupțial, mai ales având în vedere averea de 30 de milioane de dolari a artistei. Fanii au împărtășit pe platforma X (fostă Twitter) mesaje prin care speră ca Lana Del Rey să-și protejeze averea în cazul unui divorț.

În prezent, Lana Del Rey se bucură de luna de miere, după ce a încheiat turneul său de 37 de concerte pe 25 august 2023. Următoarea sa apariție pe scenă este programată pentru 25 aprilie 2025, la festivalul Stagecoach din California. De asemenea, Jack Antonoff a confirmat că lucrează la următorul album al Lanei, primul său disc country, intitulat Lasso.

La începutul anului, Lana Del Rey a uimit cu o ședință foto inedită pentru brand-ul lui Kim Kardashian, Skims. Fanii au avut parte de imagini inedite cu artista în ținute provocatoare, într-o serie de fotografii postate pe Instagram. Cântăreața a purtat un body din satin albastru și dantelă, în timp ce a pozat seducător în interiorul unei inimi gigantice, cu mâinile îmbrăcate în mănuși și cu un duo de fundițe asortate în păr. Cântăreața își îmbrățișează latura romantică și retro în timp ce pozează într-o serie de look-uri din dantelă în cadrul ședinței foto.

Vorbind cu Vogue, Lana Del Rey a dezvăluit că ședința foto cu SKIMS a apărut după ce a întrebat despre obținerea rochiilor Swarovski epuizate pe care brandul le vindea. De aici și până la a colabora cu brandul a mai fost un singur pas.

„A fost un fel de coincidență cool. De fapt, am întrebat o prietenă comună, Tracey Cunningham, dacă există vreo modalitate de a obține una dintre rochiile Swarovski de la Skims care se vânduseră; În același timp, prietena ei Tracy Romulus m-a întrebat dacă aș fi interesată să fac o campanie. Așa că totul s-a întâmplat exact în același minut, ceea ce l-am luat ca pe un semn serendipitous. Și am spus: ‘Da, absolut’. Nu am ezitat cu adevărat. Eu și prietenele mele eram destul de entuziasmate, de fapt”.