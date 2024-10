Britney Spears, rănită într-un accident petrecut chiar în casa ei: „Fața mea era în flăcări”

Britney Spears a dezvăluit pe Instagram că, în urmă cu șase luni, a fost implicată într-un accident periculos care i-a distrus sprâncenele și genele. Artista în vârstă de 42 de ani a povestit că totul a plecat de la un foc pe care l-a aprins în șemineul din dormitorul său.

„Eram în camera mea, am aprins focul și, dintr-o dată, a explodat în fața mea”, a mărturisit cântăreața. Cum nu era prima dată când se confrunta cu un astfel de episod, Britney a explicat că, de obicei, chema un angajat să „vină și să-l aprindă pentru” ea.

„Dar de data asta, am aruncat totul acolo și, literalmente, a explodat în fața mea”, a spus Spears, adăugând că „persoana cu care [era] pur și simplu nu se trezea. Mi-a ars toate genele, sprâncenele și — vezi bretonul ăsta scurt? E de la … faptul că mi-a pârlit tot părul.”

La acel moment, Spears era îngrijorată că avea arsuri de gradul doi sau trei și credea că „va trebui să meargă la urgențe, pentru că fața [ei] era, practic, în flăcări.”

„Mă durea să ating telefonul. Mă durea să pun gheață pe față. Mă durea să mă atingă orice. A durat așa vreo șase sau șapte ore. … Durerea nu a dispărut niciodată. A fost atât, atât, atât de rău.”

În cele din urmă, artista a luat trei pastile de Tylenol, pe care le-a numit un „lucru cu adevărat, cu adevărat important,” și a reușit să adoarmă.

„Da, a fost foarte rău,” a concluzionat Spears. „Acum, totul este bine.”

Anul trecut, Britney a dezvăluit că și sala sa de fitness a luat foc din cauza unor lumânări.

„Am trecut pe lângă ușa sălii de sport și BOOM !!!!!!”, a scris Spears în decembrie 2023. „Prin Harul lui Dumnezeu, alarma a pornit după aceea și, ura, nimeni nu a fost rănit. Din păcate, acum mai am doar două echipamente rămase și o sală cu oglinzi doar pe o parte!!!! Dar ar fi putut fi mult mai rău, așa că sunt recunoscătoare. Oricum îmi place mai mult să mă antrenez afară!!!!”, a declarat ea la acea vreme.

Anul trecut, Britney Spears a pus capăt mariajului cu Sam Asghari. De fapt, bărbatul a fost cel care a cerut divorțul de starul pop, invocând ca motiv al despărțirii „diferențe ireconciliabile.”

„După 6 ani de dragoste și angajament unul față de celălalt, eu și soția mea am decis să punem stop călătoriei noastre împreună. Vom păstra mereu dragostea și respectul pe care le avem unul față de celălalt și îi doresc mereu ce este mai bun. Tâmpenii se mai întâmplă. A solicita dreptul la intimitate pare ridicol, așa că voi cere tuturor, inclusiv presei, să fie amabili și chibzuiți”, a scris Asghari pe InstaStory la momentul respectiv.

În cartea sa de memorii, The Woman in Me, Britney Spears a dezvăluit mai multe detalii despre relația cu fostul său soț, Sam Asghari, povestind despre momentul în care s-au întâlnit pentru prima oară, dar și despre modul în care acesta a ajutat-o să treacă peste perioadele dificile din viața sa. Artista l-a descris pe Asghari drept un „dar de la Dumnezeu” și a spus că s-a îndrăgostit de el din prima clipă în care l-a văzut, în octombrie 2016, pe platoul de filmare al videoclipului Slumber Party.

„Am știut imediat că îl vreau în viața mea. Chimiea dintre noi la început a fost nebună. Nu ne puteam ține mâinile departe unul de celălal”', a declarat Spears în noua sa carte. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că artista a scris aceste rânduri înainte ca Sam Asghari să depună actele de divorț, așa că fanii nu vor afla și povestea despărțirii.

Foto: Arhiva ELLE

