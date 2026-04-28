Antonio Banderas și Melanie Griffith, din nou împreună. Cum au fost surprinși la 12 ani de la divorțul lor

Antonio Banderas și fosta sa soție, Melanie Griffith, au fost surprinși într-o ipostază apropiată după ce au luat cina împreună în Los Angeles, în weekend. Actorul de 65 de ani și actrița de 68 de ani au arătat că au rămas în relații bune, fiind văzuți mergând braț la braț la 12 ani după ce au anunțat despărțirea.

Antonio Banderas și Melanie Griffith au fost însoțiți de fiica lor, Stella Banderas, în vârstă de 29 de ani, care mergea în spatele lor.

Antonio Banderas purta pantaloni negri, o jachetă bomber argintie și saboți negri, ținând în mână o șapcă de baseball. Pe de altă parte, Melanie Griffith a optat pentru jeans albaștri drepți, o jachetă neagră de piele și mănuși negre din dantelă, fără degete. Stella Banderas a ales să poarte o pereche pantaloni albi largi și un palton ivoire deasupra.

De asemenea, Antonio Banderas a publicat pe contul său de Instagram o fotografie emoționantă de familie. În imagine, actorul apare pe canapea în timp ce râde alături de fosta lui soție, Melanie Griffith, fiica lor, Stella, și soțul actriței, Alex Gruszynski.

„Un moment minunat și distractiv ieri în Los Angeles cu ginerele meu, Alex, fiica mea, Stella și fosta mea soție și prietenă de-o viață, Melanie”, a transmis Antonio Banderas pe Instagram.

Cei doi foști soți s-au căsătorit în mai 1996. În timpul căsniciei, Melanie Griffith și-a tatuat numele soțului într-o inimă pe braț. După despărțirea anunțată pe 6 iunie 2014, actrița a început tratamente cu laser pentru a elimina tatuajul.

La scurt timp după separare, ea a acoperit numele fostului soț cu machiaj în timpul unei apariții la un festival de film din Italia. Ulterior, actrița a înlocuit tatuajul cu numele celor patru copii ai săi.

Melanie Griffith a fost anterior căsătorită cu Don Johnson, cu care o are pe Dakota Johnson. Din acea relație a devenit și mama vitregă a lui Jesse Johnson. De asemenea, îl are pe fiul Alexander Bauer din căsnicia cu Steven Bauer.

Divorțul dintre Antonio Banderas și Melanie Griffith a fost finalizat în decembrie 2015. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale comediei romantice Two Much, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit în 1996, iar în septembrie același an s-a născut fiica lor, Stella.

La momentul despărțirii, Antonio Banderas și Melanie Griffith au transmis o declarație comună:

„Am decis, după o reflecție îndelungată și de comun acord, să punem capăt căsniciei noastre de aproape douăzeci de ani într-un mod plin de dragoste și prietenie, onorându-ne și respectându-ne reciproc, pe familia și prietenii noștri, precum și frumoasele momente pe care le-am petrecut împreună – Melanie și Antonio.”

Antonio Banderas a vorbit ulterior despre fosta sa soție într-un interviu din 2019, descriind-o drept parte din familie și una dintre cele mai apropiate persoane din viața lui.

„Nu mai sunt căsătorit cu Melanie, dar ea face parte din familia mea”, a spus el. „Probabil că este una dintre cele mai bune prietene ale mele, dacă nu chiar cea mai bună prietenă pe care o am. Familia mea este acolo: Dakota, micuța Estella și Alexander.”

Actorul din „Zorro” a mărturisit că a fost impresionat de Melanie Griffith încă de la prima întâlnire, la Academy Awards 1989.

„Prima dată când am mers la Premiile Oscar, după ce am primit o nominalizare pentru Women on the Verge of a Nervous Breakdown, am pășit pe covorul roșu și am văzut o femeie blondă pe care o recunoșteam pentru că îi văzusem filmele, dar nu-mi aminteam numele ei în acel moment. Așa că i-am spus lui Pedro Almodóvar: ‘Cine e? Cine e? Cum o cheamă?’ Pedro mi-a răspuns: ‘E Melanie Griffith!’ I-am zis: ‘Asta e. Doamne!’ Șase ani mai târziu, m-am căsătorit cu ea.”

Foto: Profimedia

