Gwyneth Paltrow a sărbătorit ziua de naștere a fostului ei soț, Chris Martin, cu fotografii emoționante alături de copiii lor: „Te iubim”

Gwyneth Paltrow l-a sărbătorit pe fostul soț, Chris Martin, cu o urare emoționantă de ziua lui de naștere, când solistul trupei Coldplay a împlinit 48 de ani.

Gwyneth Paltrow a postat pe Instagram fotografii cu fostul ei soț, Chris Martin, alături de fiica lor de 20 de ani, Apple Martin, și fiul lor de 18 ani, Moses Martin.

Paltrow, în vârstă de 52 de ani, și Chris au început să se întâlnească în 2002, după ce s-au cunoscut în culisele unui concert Coldplay. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2003, în cadrul unei ceremonii secrete în Santa Barbara, California, la scurt timp după ce au aflat că așteaptă primul lor copil. Apple s-a născut în mai 2004. Actrița din „Iron Man” a declarat anterior că numele fiicei lor a fost ales de Chris și a explicat cât de mult i-a plăcut ideea.

În ianuarie 2006, cei doi au anunțat că așteaptă al doilea copil, iar Moses s-a născut în aprilie același an. După 11 ani de căsnicie, Chris Martin și Gwyneth Paltrow au decis să se despartă în 2014.

„Cu inimile pline de tristețe, am hotărât să ne separăm”, au scris aceștia într-o declarație comună publicată pe site-ul Goop. „Am muncit mult mai bine de un an, uneori împreună, alteori separat, pentru a vedea ce ar fi fost posibil între noi, iar în cele din urmă am ajuns la concluzia că, deși ne iubim foarte mult, vom rămâne separați.”