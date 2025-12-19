Giulia Anghelescu și Vlad Huidu dezvăluie cine este părintele mai permisiv: „Aici aveam o problemă”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au vorbit sincer și deschis despre aspecte mai puțin știute din viața lor de familie și cum gestionează anumite situații din cuplul lor.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, detalii de familie

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au vorbit deschis despre viața de familie și despre felul în care rolul de părinți i-a schimbat, uneori mai mult decât s-ar fi așteptat. Discuția a atins subiecte legate de răbdare, compromisuri și micile slăbiciuni care apar inevitabil atunci când cresc copii. Atât Giulia, cât și Vlad au recunoscut că experiența parentală i-a pus față în față cu părți ale personalității lor pe care nu le cunoșteau înainte.

Giulia Anghelescu a mărturisit că maternitatea a scos la iveală o calitate pe care nu știa că o are, surprinzându-se chiar și pe ea însăși prin reacțiile din viața de zi cu zi.

„Păi pe mine m-au învățat că am o răbdare fără limite. Nu m-am așteptat, n-am avut până să apără copiii.”, a spus Giulia Anghelescu pentru VIVA! Couple.

Vlad Huidu s-a regăsit în aceeași situație, recunoscând că răbdarea nu a fost niciodată punctul lui forte, însă copiii l-au obligat să își recalibreze reacțiile: „Da, și eu la fel. Cu răbdarea, aici aveam o problemă și de când au apărut copiii…”

Dialogul dintre ei a continuat într-o notă jucăușă, Giulia completând cu umor observațiile soțului ei: „O ai în continuare. (n.r.: râde)”

Replica lui Vlad a venit imediat, într-un ton autoironic: „Ce? Răbdarea?”

Giulia Anghelescu nu a ratat ocazia să îl tachineze: „Da, problema.”

Vlad Huidu a explicat că timpul și vârsta își spun cuvântul, dar că încearcă constant să fie un tată mai echilibrat.

„Problema. Mă rog, acum înaintez un pic în vârstă și răbdarea nu mai e ca acum 10 ani când s-au născut.”

Giulia Anghelescu a continuat schimbul de replici cu o glumă: „Te-ai făcut bătrânsic, vezi? Eu n-am mai zis nimic.”

În stilul sincer care l-a caracterizat pe tot parcursul emisiunii, Vlad a recunoscut că încearcă să se adapteze și să țină pasul cu provocările zilnice ale vieții de părinte: „Dar da, încerc să-mi trag frâiele cât pot și să fiu la fel de răbdător ca acum 10-15 ani, când eram mai tânăr.”

Un alt subiect care a stârnit zâmbete a fost legat de cine cedează primul în fața mofturilor copiilor. Răspunsul a venit rapid și fără ezitare din partea lui Vlad: „Eu.”

Giulia a confirmat, completând tabloul cu un exemplu foarte clar din viața lor de zi cu zi: „Fără nimic. Nici n-apucă să termine moftul și el zice: ‘Da, cum să nu?’.”

Vlad Huidu a detaliat situațiile în care îi este cel mai greu să spună „nu”, mai ales în contexte tentante pentru cei mici: „Deci… dacă merg cu copii în mall…”

Giulia a intervenit râzând, ca și cum finalul ar fi deja cunoscut: „S-a terminat! S-a terminat!”

Cu sinceritate, Vlad Huidu a admis că știe că nu este mereu cea mai bună abordare, dar îi este greu să reziste: „Nu pot să zic nu. Știu că nu-i bine, dar nu pot să mă abțin.”

Cei doi au împlinit 18 ani de relație

În luna august a anului 2025, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sărbătorit 18 ani de relație, iar artista a marcat evenimentul dezvăluind o fotografie de colecție de la începutul poveștii lor de dragoste.

Giulia Anghelescu a transmis și un mesaj emoționant soțului ei, cuvinte care au fost foarte apreciate de comunitatea numeroasă de fani pe care o are pe rețelele de socializare.

„18 ani împreună și tot nu ne-am plictisit unul de celălalt.

18 ani de când am zis ‘hai să vedem ce iese… și ne-a ieșit cam tot ce ne-am propus.

O familie, doi copii minunați, un haos frumos și o iubire care ne ține împreună, indiferent de câte nebunii trăim.

18 ani împreună și încă reușești să mă faci să râd… și să mă enervezi la culme când îți lași șosetele lângă pat sau uiți unde ți-ai pus telefonul ori te pierzi în propriile gânduri (din ce în ce mai des).

18 ani are și poza asta… parcă a fost ieri.

Te iubesc, Păpu! Lets rock on!”, a scris Giulia Anghelescu.

Foto: Instagram

