Cardi B este din nou însărcinată! Artista va deveni mamă pentru a patra oară: „Sunt entuziasmată”

Cardi B este din nou însărcinată! Artista se pregătește să devină mamă pentru a patra oară și a făcut primele declarații despre sarcină.

Cardi B este însărcinată cu al patrulea copil

Cardi B a fost invitată în emisiunea CBS Mornings pentru promovarea celui de-al doilea album al său, „Am I the Drama?”. Cu această ocazie, artista a anunțat că va deveni mamă pentru a patra oară, fiind însărcinată cu primul copil alături de partenerul ei actual, jucătorul de fotbal american Stefon Diggs. Zvonurile conform cărora Cardi B este din nou însărcinată circulau deja, iar vedeta le-a pus capăt, dezvăluind vestea atunci când s-a simțit pregătită.

„Da, așa este. Voi avea un copil cu iubitul meu, Stefon Diggs. Sunt entuziasmată. Sunt fericită. Simt că sunt într-un moment bun. Mă simt foarte puternică, simt că fac tot acest efort și în același timp creez o viață nouă”, a declarat Cardi B.

Go support my album, 'cause I'm a mother of four now': @iamcardib exclusively reveals to @GayleKing that the rumors are true — she is expecting a child with her boyfriend, NFL star Stefon Diggs. She says its coming at a time when she is in a good space' and says the couple is… pic.twitter.com/ziKGIyEIVk — CBS Mornings (@CBSMornings) September 17, 2025

Cardi B, declarații despre relația cu iubitul ei, Stefon Diggs

În aceeași emisiune, Cardi B a vorbit cu multă emoție despre noua poveste de dragoste pe care o trăiește alături de Stefon Diggs. Cei doi se susțin reciproc în carierele lor, iar acum se pregătesc de un nou capitol în viața lor.

„Eu și iubitul meu ne susținem foarte mult unul pe celălalt. Suntem în același punct al carierei. Simt că suntem cu adevărat grozavi și unii dintre cei mai buni la ceea ce facem. Și eu și el gândim la fel. „Da, ești unul dintre cei mai grozavi, dar ce urmează? Ce facem din nou? Trebuie să o facem din nou, tot timpul.”

De asemenea, Cardi B a mai menționat că Stefon Diggs o sprijină din toate punctele de vedere, iar pentru asta îi este recunoscătoare.

„Mă face să mă simt în siguranță, foarte încrezătoare și foarte puternică. Acum două săptămâni, am avut un atac de panică. Plângeam și plângeam și plângeam, pur și simplu pentru că deveneam foarte nervoasă din cauza lansării albumului. Oamenii se apropiau foarte aspru de mine; știi, uneori oamenii te iubesc, oamenii te urăsc. Și oamenii spuneau lucruri foarte rele despre mine.”

Cardi B mai are trei copii alături de fostul ei soț, Offset. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Kulture Kiari, în vârstă de 7 ani, un fiu, Wave Set, în vârstă de 4 ani, și încă o fiică, Blossom Belle, care a venit pe lume în septembrie 2024. De-a lungul timpului, Cardi B și Offset au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. S-au căsătorit în septembrie 2017, iar după doar un an de mariaj au hotărât să se despartă. Deși ulterior s-au împăcat, artista a depus în 2020 actele de divorț. În cele din urmă, artista a anulat cererea.

În august 2024, Cardi B a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că este însărcinată cu al treilea copil, la o zi după ce a depus a doua cerere de divorț de Offset.

Cardi B și Stefon Diggs formează un cuplu din luna octombrie a anului 2024. În mai 2025, și-au făcut prima apariție publică împreună la un meci al echipelor Boston Celtics și New York Knicks de la Madison Square Garden, la câteva luni de când au participat la aceleași evenimente, dar au sosit separat. Stefon Diggs mai are și el o fiică dintr-o relație anterioară, pe nume Nova, care s-a născut în 2016.

Citește și:

Jessica Alba strălucește în timpul unei întâlniri romantice în New York cu noul ei iubit, Danny Ramirez. Cum au fost fotografiați de paparazzi

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro