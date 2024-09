Cardi B și Offset au devenit părinți pentru a treia oară, la doar câteva luni după ce au depus actele de divorț

Cardi B și Offset au devenit părinți pentru a treia oară în urmă cu câteva zile, pe 7 septembrie. Vestea cea mare a fost dată chiar de către artista în vârstă de 31 de ani, care a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini cu fetița ei.

„Cel mai frumos lucru mic. 7/9/24”, a scris Cardi în descrierea postării de pe Instagram.

În prima imagine, rapperița stă întinsă pe patul de spital și zâmbește larg către cameră, în timp ce își ține fiica în brațe. Cardi B a dezvăluit apoi alte două fotografii emoționante, în care fostul său soț, Offset, și cei doi copii ai lor, Wave, în vârstă de 3 ani, și Kulture, în vârstă de 6 ani, o întâmpină pe mezina familiei. Artista a mai publicat și o imagine în care o alăptează pe fiica sa nou-născută, dar și un clip video în care ascultă muzica și dansează ușor cu micuța în brațe.

Cardi B și Offset au divorțat recent, după șase ani de căsătorie. Un reprezentant al artistei a confirmat vestea pentru publicația People, dezvăluind că aceasta a depus actele de divorț pe 31 iulie. În plus, Page Six a raportat că artista cere custodia principală a celor doi copii pe care îi are cu Offset: Kulture Kiari, în vârstă de 6 ani, și Wave Set, în vârstă de 3 ani.

Vestea despărțirii a venit la doar o zi după ce Cardi B a dezvăluit pe contul său de Instagram că este din nou însărcinată.

„Cu fiecare sfârșit vine un nou început! Sunt atât de recunoscătoare că am împărtășit această perioadă cu tine, mi-ai adus mai multă dragoste, mai multă viață și, cel mai important, mi-ai reînnoit puterea! Mi-ai amintit că pot avea totul! Mi-ai amintit că nu trebuie niciodată să aleg între viață, dragoste și pasiunea mea! Te iubesc atât de mult și abia aștept să vezi ce am reușit să realizez cu ajutorul tău, ce m-ai împins să fac! E mult mai ușor să faci față răsucirilor, întorsăturilor și provocărilor vieții stând întins, dar tu, fratele tău și sora ta mi-ați arătat de ce merită să continui!”, a scris Cardi B în descrierea unor imagini în care își dezvăluie burtica de gravidă.

În urmă cu câteva luni, Cardi B a declarat pe Instagram că este „singură de ceva timp.” Artista le-a spus fanilor că vrea să înceapă noul an „fresh” și „deschisă”. „Sunt curioasă să încep o viață nouă, un nou început. Și da… Sunt entuziasmată.”

De asemenea, în luna decembrie a anului trecut, Cardi B a făcut o transmisie live pe Instagram, în care vorbea cu lacrimi în ochi despre relația sa cu Offset.

„Nenorocitului chiar îi place să se joace cu mine în cele mai vulnerabile momente ale mele. Când nu sunt cea mai încrezătoare”, le-a spus Cardi B fanilor săi, conform unui videoclip obținut de The Neighborhood Talk. „Îi place să se joace cu mine pentru că știe că nu sunt o fată care nu se lasă ușor.”

De-a lungul timpului, Cardi B și Offset au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. S-au căsătorit în septembrie 2017, iar după doar un an de mariaj au hotărât să se despartă. Deși ulterior s-au împăcat, Cardi B a depus în 2020 actele de divorț. În cele din urmă, artista a anulat cererea.

Într-un interviu din 2020, Cardi a vorbit despre relația tumultuoasă cu Offset:

„Știu că relația mea are mult dramă și tot felul de probleme. Dar există multă dragoste, multă pasiune, multă încredere, o mare prietenie. Suntem mereu noi împotriva lumii”, a spus artista pentru ELLE.

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro