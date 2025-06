Yolanda Hadid, reacție dură după ce a fost criticată pentru publicarea unor imagini cu nepoata sa, Khai. Ce a transmis mama lui Gigi Hadid

Yolanda Hadid a atras atenția în mediul online, după ce a postat pe Instagram mai multe fotografii de familie în care apare și Khai Hadid Malik, fiica lui Gigi Hadid și Zayn Malik.

Imaginile au fost publicate pe 22 iunie, într-o postare dedicată aniversării fiului său, Anwar Hadid. În caruselul foto apar cei trei copii ai Yolandei – Gigi, Bella și Anwar – alături de Khai, surprinși în momente intime la plajă și la un eveniment în aer liber.

Postarea a generat însă reacții împărțite, iar un comentariu critic nu a trecut neobservat:

„Este complet nepotrivit. Intimitatea unui copil trebuie întotdeauna respectată. Postarea unei astfel de fotografii nu este în regulă. Te rog, gândește-te cum ar putea afecta asta viitorul ei.”

Yolanda Hadid a răspuns tranșant: „Te rog să mergi să hărțuiești feed-ul altcuiva. Nu ești binevenit(ă) aici!!!”.

Fostul model și vedetă de reality show a vorbit în trecut despre legătura specială pe care o are cu Khai. Într-un interviu din 2024 pentru Architectural Digest, a povestit cum i-a amenajat micuței un colț special în cămara fermei sale din Texas: „Aceasta este inspirată de nepoata mea Khai, când vine la mine, pentru că îi plac dulciurile. I-am zis: ‘Oma îți va face un mic colțișor.”

Gigi Hadid și familia ei au fost mereu discreți în ceea ce privește aparițiile publice ale lui Khai, iar deciziile privind expunerea copilului sunt luate cu grijă. Într-un interviu pentru PORTER, în 2023, Gigi a vorbit despre modul în care gestionează viața profesională și maternitatea:

„Cred că, atunci când ești părinte, trebuie să fii conștient de alegerile pe care le faci, pentru că acum, literalmente, am doar jumătate din timp. Lucrez atunci când fiica mea este la tatăl ei, iar acela este timpul pe care îl am.”

Pentru Gigi Hadid, timpul departe de Khai este prețios și trebuie folosit cu sens: „Pentru mine este important ca joburile cu care aleg să-mi umplu acel timp să fie unele care mă împlinesc.'

Gigi Hadid, dezvăluiri rare despre fiica ei

În urmă cu câteva luni, în cadrul emisiunii The Tonight Show with Jimmy Fallon, Hadid a vorbit cu gazda show-ului, Jimmy Fallon, despre o activitate inedită pe care a făcut-o cu fiica sa, Khai. Modelul și fiica sa, pe care o împarte cu cântărețul Zayn Malik, au participat la evenimentul Medieval Times din New Jersey. Gigi a povestit că micuța „s-a implicat foarte mult' în spectacol și că s-a costumat într-o prințesă.

„Khai s-a implicat foarte mult', i-a spus Gigi Hadid lui Jimmy Fallon. „Poți să le gătești copiilor o sută de lucruri diferite într-o săptămână, dar ajungem acolo și de ce este puiul de la Medieval Times preferatul ei? A mâncat atât de mult pui!”, a dezvăluit Hadid.

„Cu o seară înainte, îi spun: ‘Khai, aceste lucruri sunt foarte cool. Cred că trebuie să ne costumăm, hai să căutăm pe YouTube ce este Medieval Times”. Nu știam dacă o să fie speriată de săbii și toate lucrurile alea. Dar nu a fost. A fost pe val. Eu nu m-am îmbrăcat în ceva exagerat, am fost cool. Ea a ales o ținută de prințesă, iar eu eram paznicul prințesei cu dezinfectant, șervețele și creioane”, a glumit modelul.

Gigi Hadid și fostul star One Direction au devenit părinții lui Khai în septembrie 2020. Supermodelul a confirmat pentru prima dată că așteaptă un copil cu Malik într-un interviu din aprilie 2020 cu Jimmy Fallon.

Deși Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit în octombrie 2021, după ce cântărețul ar fi avut o altercație cu mama lui Gigi, Yolanda, modelul a declarat pentru Vogue că ea și artistul au intrat acum într-o fază a relației lor plină de „dragoste și un sentiment de camaraderie”, adăugând că acceptă atât momentele bune, cât și cele mai dificile care vin odată cu expunerea mediatică.

Foto: Profimedia

