Carmen Grebenișan, decizie importantă după ce a aflat că implanturile ei mamare sunt cancerigene: „Au fost scoase de pe piață”

Carmen Grebenișan, în vârstă de 32 de ani, a luat o decizie semnificativă în privința sănătății sale, după ce a aflat informații îngrijorătoare despre implanturile mamare pe care și le-a pus la 21 de ani. Creatoarea de conținut, cu peste 600.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, a fost întotdeauna transparentă cu comunitatea sa, împărtășind detalii despre operațiile estetice pe care le-a realizat.

Recent, Carmen a descoperit că implanturile sale, care ar trebui să dureze o viață întreagă, au fost retrase de pe piață din cauza riscurilor de cancer. Această veste a alarmat-o, iar în urma recomandărilor medicale, a decis să își schimbe implanturile. Fosta concurentă de la Asia Express a anunțat că are în plan să efectueze această intervenție anul viitor, având grijă să prioritizeze sănătatea sa.

Cele pe care le am acum au fost scoase de pe piață, pe motiv că sunt considerate cancerigene și mi-a fost recomandat să le schimb, deși cele pentru care am optat sunt, practic, pe viață și nu ar fi fost necesar să fac asta”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Click!.

„Nu reușesc să am un ritual zilnic de îngrijire, care să fie identic în fiecare zi. Mereu apelez la intervenții minim invazive și tratamente faciale de ultima oră. Nu am în plan să apelez la vreo intervenție estetică în curând, doar poate să-mi schimb implanturile mamare, dar cred că abia anul viitor se va întâmpla asta.

Nu de puține ori creatoarea de conținut este întrebată despre operațiile sale estetice și mereu vorbește deschis despre intervențiile la care a recurs de-a lungul timpului.

Într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni, Carmen Grebenișan a discutat și despre acest aspect atât de comentat de cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

„Am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani. De asemenea, am acid hialuronic în buze și mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona respectivă, că îmi era destul de adâncită. Am botox în frunte și mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple”, a povestit ea pentru VIVA!.