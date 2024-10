Carmen Grebenișan, prima reacție după ce s-a zvonit că ar fi însărcinată. Ce a transmis vedeta: „Îmi scrie lumea”

După ce Carmen Grebenișan a stârnit speculații legate de o posibilă sarcină printr-o postare recentă pe rețelele sociale, creatoarea de conținut a decis să lămurească zvonurile. În urmă cu câteva zile, ea a publicat o fotografie în care apar picioarele sale și ale partenerului său, Cristian, împreună cu o frunză pe care era scris mesajul „Noi 3”, ceea ce i-a făcut pe fani să se întrebe dacă nu cumva așteaptă un copil.

În ceea ce privește viața ei amoroasă, aceasta a trecut printr-o schimbare semnificativă în ultimele luni. După trei ani de căsnicie, Carmen și Alex Militaru au decis să pună capăt relației în luna martie. În urma divorțului, creatoarea de conținut a întâmpinat o perioadă dificilă, dar și-a găsit în cele din urmă liniștea alături de Cristian, noul său iubit. La început, ea a preferat să păstreze discreția asupra noii relații, însă recent a început să se afișeze din ce în ce mai des în compania acestuia, atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi.

Recent, o fotografie postată de Carmen Grebenișan a stârnit curiozitatea fanilor, aceștia crezând că urmează să anunțe o sarcină. Cu toate acestea, ea a clarificat ulterior că nu este însărcinată, punând capăt speculațiilor.

„E amuzant pentru că mă refeream la frunza aia care era în cadru și în momentul în care am postat, doar am vrut să am un context interesant să postez, să pun ceva pentru că era fix cu o zi înainte să plece iubitul meu și eram mai emoțională. Am zis: ‘Cristi, ți se pare ție că ar putea să ducă într-o altă direcție această postare?’. A zis: ‘Nu, ce Doamne…’, La niciun minut după, îmi scrie și prietenul meu cel mai bun: ‘Carmen, ești ok?’, îmi scrie lumea. Nu sunt însărcinată.”, a declarat Carmen Grebenișan în emisiunea „Vorbește Lumea.”