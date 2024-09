Carmen Grebenișan, noi fotografii alături de actualul ei partener. Cum au fost surprinși cei doi

Carmen Grebenișan și fostul ei soț, Alex Militaru, au format timp de câțiva ani un cuplu. Inițial, cei doi au fost prieteni foarte buni, iar ulterior relația lor a evoluat într-o poveste de dragoste. S-au căsătorit civil pe 28 august 2021.

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord.

Carmen Grebenișan și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Alex Militaru. Deși la început a păstrat discreția, creatoarea de conținut a dezvăluit ulterior imagini cu noul ei iubit. Recent, Carmen Grebenișan a publicat o serie de fotografii în care este în compania partenerului ei. În imagini, se poate observa că au optat pentru ținute elegante, semn că s-au pregătit să meargă la un eveniment.

În cadrul unui interviu acordat recent, Carmen Grebenișan a oferit primele declarații despre relația cu noul ei partener.

„Au avut loc foarte multe schimbări în viața mea și sunt de bine. Da, da (n.r. că iubește din nou). Nu era nimic în plan, așa s-au întâmplat lucrurile, dar nu o să opun atunci când vine ceva. Mie îmi place să merg cumva cu valul sentimentelor pe care le am, mai ales că relația mea anterioară se încheiase cu mult timp înainte să oficializez finalizarea”, a spus Carmen Grebenișan pentru Antena Stars, conform spynews.ro .

Carmen Grebenișan a mai spus că ea și actualul ei iubit împărtășesc aceleași planuri de viitor.

Carmen Grebenișan a vorbit recent despre noua ei relație, mărturisind faptul că a vrut să fie sinceră față de urmăritorii ei și să le dezvăluie acestora faptul că trăiește o altă poveste de dragoste. Cu toate acestea, creatoarea de conținut își dorește ca pe viitor să păstreze discreția față de viața ei personală.

„Adevărul este că nu trebuia să dau explicații lumii. Am simțit eu nevoia, am simțit să fiu eu transparentă, cred, oricum, că s-ar fi sesizat în scurt timp. Mi-am expus căsnicia și relația trecută, așa că nu puteam să termin fără a anunța nimic, cel puțin așa am considerat eu.

Mă gândesc ca pe viitor să țin viața personală mai ascunsă decât a fost în relația precedentă, sigur. Poate nu ascuns, este un cuvânt destul de greșit, nu e nimic ascuns, mai privat, este mai confortabil, mai plăcut”, a declarat Carmen Grebenișan pentru spynews.ro.