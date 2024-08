Carmen Grebenișan, dezvăluiri inedite despre relația cu noul ei partener: „Avem aceleași valori”

Carmen Grebenișan și fostul ei soț, Alex Militaru, au format timp de câțiva ani un cuplu. Inițial, cei doi au fost prieteni foarte buni, iar ulterior relația lor a evoluat într-o poveste de dragoste. S-au căsătorit civil pe 28 august 2021.

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord și că vor încerca să mențină pe mai departe o relație de prietenie.

Carmen Grebenișan și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Alex Militaru. Creatoarea de conținut a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care e în compania noului ei partener, Cristian.

De asemenea, Carmen Grebenișan a oferit recent primele declarații despre relația cu noul ei partener. Creatoarea de conținut iubește din nou după divorțul de Alex Militaru și a precizat că ea și fostul ei soț mențin o relație de prietenie.

„Au avut loc foarte multe schimbări în viața mea și sunt de bine. Da, da (n.r. că iubește din nou). Nu era nimic în plan, așa s-au întâmplat lucrurile, dar nu o să opun atunci când vine ceva. Mie îmi place să merg cumva cu valul sentimentelor pe care le am, mai ales că relația mea anterioară se încheiase cu mult timp înainte să oficializez finalizarea. A avut loc de mult timp (n.r. vindecarea după despărțirea de Alex Militaru), doar că noi rămăsesem prieteni și așa am rămas și acum. Și mă bucur că am rămas așa, că am putut să rămânem în relații bune. Asta ține de cât de deschis ești, de cât de dispus ești să te vindeci, pentru că nu toată lumea e la fel și chiar dacă în 99% din cazuri e rău, poate să existe 1% care să fie bun”, a spus Carmen Grebenișan pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

Carmen Grebenișan a mai spus că ea și actualul ei iubit împărtășesc aceleași planuri de viitor.

„Probabil faptul că avem aceleași valori și același targeturi în viață (…) Cred că ăsta e și motivul pentru care la 32 de ani, pot să continui ideea de relația, pentru că e mai important decât orice flacără”, a adăugat Carmen Grebenișan.

După ce s-a despărțit de Alex Militaru, Carmen Grebenișan a luat decizia de a se muta într-un alt apartament aflat într-un complet rezidențial din București. Creatoarea de conținut a reușit abia recent să își mute toate lucrurile de la locuința în care a locuit alături de fostul ei soț și a făcut câteva declarații despre motivul pentru care s-a mutat.

„Mie mi s-ar fi părut corect să-l vindem, nu să rămân eu în el, pentru că este o investiție comună la care am lucrat o lungă perioadă de timp și am investit timp, energie și desigur, o bună investiție financiară. Din păcate, această opțiune nu a fost bine primită atunci când am propus-o, așa că nu am avut încotro decât să-mi caut altă locuință. Acesta este motivul pentru care nu am rămas acolo”, a povestit Carmen Grebenișan, pe Instagram.

Creatoarea de conținut a oferit și câteva detalii neașteptate despre motivele care au dus la separarea de soțul ei.

„Din păcate, nu am simțit că văd aceste valori lângă mine, valori fără de care eu nu pot să-mi văd prezentul sau să-mi creez viitorul. Scopul meu este să am lângă mine o persoană cu care să simt că sunt în aceeași echipă și că tragem în egală măsură în aceeași direcție. Este destul de obositor atunci când această situație devine unilaterală. Cred că uneori este important să luăm oamenii exact așa cum sunt ei, așa cum se prezintă, fără să încercăm să ne facem anumite fantezii despre potențialul acestora. Alegem oameni, nu proiecte. Nu este datoria noastră să-i schimbăm pe cei de lângă noi, iar viața noastră trebuie să fie mai ușoară, nu mai obositoare, cu persoana potrivită. Cel puțin asta am învățat eu din ultima relație”, a mai spus ea.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro