Sharon Stone, apariție rară alături de băieții săi, Roan și Laird. Cum au fost surprinși cei trei

Sharon Stone și-a petrecut weekendul în familie. Actrița, în vârstă de 66 de ani, și cei doi băieți ai săi, Roan, în vârstă de 24 de ani, și Laird, de 19 ani, au fost surprinși în timp ce luau masa în Los Angeles. Cei trei păreau foarte bine dispuși, oprindu-se chiar pentru a face poze înainte de a intra în restaurantul Via Alloro din Beverly Hills.

Pentru ieșire, Stone a ales o ținută casual, formată dintr-o bluză neagră, o pereche de jeanși largi și ochelari de soare. Laird purta un tricou negru, o pereche de pantaloni scurți și teniși Converse, în timp ce Roan a optat pentru un tricou al echipei Boston Red Sox, jeanși negri și ochelari.

Fiul cel mai mic al actriței, Quinn, nu a fost prezent la ieșirea în familie. Stone l-a adoptat pe Roan în 2000 împreună cu fostul ei soț, Phil Bronstein, cu care a fost căsătorită între 1998 și 2004.

În urmă cu doi ani, Sharon a dezvăluit că de-a lungul vieții a suferit nouă avorturi spontane.

„Noi, ca femei, nu avem un forum unde să discutăm profunzimea acestei pierderi. Am pierdut nouă copii din cauza avorturilor spontane. Nu e un lucru nesemnificativ, nici fizic și nici emoțional. Și cu toate astea ni se spune că e ceva ce ar trebui să suportăm singure și în secret, cu un soi de sentiment de eșec. În loc să primim compasiunea, empatia și vindecarea de care avem atâta nevoie”, a mărturisit Sharon Stone.

Viața actriței nu a fost deloc una ușoară, aceasta fiind abuzată sexual în copilărie și suferind în 2001 un accident vascular cerebral, în urma căruia și-a pierdut pentru o bună perioadă capacitatea de a scrie, de a vorbi sau de a merge.

În cartea sa de memorii, The Beauty of Living Twice, Sharon Stone mărturisește că a fost agresată sexual de propriul bunic, alături de sora sa, Kelly, și că persoana care a facilitat incidentul a fost chiar bunica ei. Actrița, acum în vârstă de 66 de ani, spune că bunica sa le-a închis, pe ea și pe sora ei, într-o încăpere alături de bunicul lor. Abuzul, mărturisește Stone, a fost în asemenea măsură de traumatizant încât cele două surori s-au simțit ușurate când, în cele din urmă, bunicul lor a încetat din viață.

Stone avea 14 ani la decesul acestuia, iar sora ei, Kelly, doar 11. Sharon Stone mărturisește că s-a simțit eliberată doar atunci când l-a văzut pe acesta în sicriu: „L-am înghiontit și satisfacția că în cele din urmă murise m-a lovit ca o tonă de gheață. M-am uitat (la Kelly) și a înțeles; avea 11 ani și totul se terminase”, a scris aceasta, potrivit Daily Mail.

Recent, Sharon Stone și-a pierdut atât fratele mai mic, cât și nepotul, în vârsta de doar 11 luni. Într-un interviu acordat celor de la DailyMail, actrița a vorbit despre impactul pe care moartea celor doi l-a avut asupra sa.

„Este foarte mult, impactul este pur și simplu devastator.”

Fiind implicată în programe care sprijină bolnavii de SIDA, Stone a mărturisit că era obișnuită cu moartea, însă că decesul celor doi a fost mult prea greu de suportat.

„Pentru că am lucrat atât de mult timp cu SIDA, am lucrat mult cu moartea, dar impactul este pur și simplu devastator. Încerc doar să iau fiecare zi așa cum vine. Trebuie doar să încerc să înțeleg”, a mai spus actrița.

Foto: Instagram, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro