Carmen Grebenișan a publicat primele imagini alături de partenerul ei. Creatoarea de conținut e într-o nouă relație după divorțul de Alex Militaru

Carmen Grebenișan și fostul ei soț, Alex Militaru, au format timp de câțiva ani un cuplu. Inițial, cei doi au fost prieteni foarte buni, iar ulterior relația lor a evoluat într-o poveste de dragoste. S-au căsătorit civil pe 28 august 2021.

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord și că vor încerca să mențină pe mai departe o relație de prietenie.

Carmen Grebenișan și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Alex Militaru. Creatoarea de conținut a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care e în compania noului ei partener, Cristi. Cei doi s-au bucurat recent de o vacanță în Italia. Conform profilului său de Instagram, Cristi ar fi stabilit în Miami.

După ce s-a despărțit de Alex Militaru, Carmen Grebenișan a luat decizia de a se muta într-un alt apartament aflat într-un complet rezidențial din București. Creatoarea de conținut a reușit abia recent să își mute toate lucrurile de la locuința în care a locuit alături de fostul ei soț și a făcut câteva declarații despre motivul pentru care s-a mutat.

„Mie mi s-ar fi părut corect să-l vindem, nu să rămân eu în el, pentru că este o investiție comună la care am lucrat o lungă perioadă de timp și am investit timp, energie și desigur, o bună investiție financiară. Din păcate, această opțiune nu a fost bine primită atunci când am propus-o, așa că nu am avut încotro decât să-mi caut altă locuință. Acesta este motivul pentru care nu am rămas acolo”, a povestit Carmen Grebenișan, pe Instagram.