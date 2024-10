Carmen Grebenișan, noi detalii despre divorțul de Alex Militaru. Cum a reacționat acesta când a aflat de noua ei relație: „Dacă pici în ispite…”

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord și că vor încerca să mențină pe mai departe o relație de prietenie.

Inițial, creatoarea de conținut nu a spus foarte multe detalii despre motivele despărțirii lor, însă recent a făcut o serie de dezvăluiri despre divorțul de Alex și noua ei relație. Carmen Grebenișan a declarat în podcastul ZUnivers, găzduit de Emma, că au fost mai multe probleme în relația lor, lăsând să se înțeleagă că Alex i-a greșit în repetate rânduri. După o perioadă în care ar fi încercat să salveze căsnicia, Carmen a decis să pună capăt relației lor, cu mult înainte să facă publică despărțirea.

În cadrul aceluiași podcast, Carmen a dezvăluit și cum a reacționat Alex Militaru, după ce a aflat că fosta lui soție este într-o nouă relație.

„Am avut discuția asta și cu Alex, despre noua relație. I-am povestit eu tot. Se simte eliberator (să îi spună fostului partener de noua ei relație n.red.) pentru că mi-am dat seama că nu i-a convenit, dar cumva am putut discuta ca și prietenii care eram noi înainte să fim într-o relație. M-a întrebat: Și ce ai de gând să faci? E ceva serios? Și am zis că de unde să știu, dacă tocmai a început? I-am zis: Alex, tu știi scopul meu, e clară direcția mea de a-mi face familie, dar nu pot să mă gândesc din prima. Las lucrurile să meargă natural. M-a întrebat apoi: Dar tu mă mai ai la inimă, o să mă mai ai vreodată? Și i-am spus: Măi, Alex… îmi pare rău să îți zic, dar la inimă așa cum te-am avut, nu. Vreau să fiu sinceră, nu vreau să te mint. Nu mai pot la fel. Au fost multe lucruri care m-au durut și nu am mai putut să văd la fel omul după situațiile astea. Și am zis: Nu mai pot, îmi pare rău. Poate tu trebuie să înveți ceva din asta și să nu mai faci aceleași greșeli, că pierzi oameni importanți dacă pici în ispite.”, a dezvăluit Carmen Grebenișan în cadrul podcastului.