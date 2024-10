Carmen Grebenișan, acuzată că i-ar fi fost infidelă fostului soț, Alex Militaru. Răspunsul dat de creatoarea de conținut: „Am conștientizat că nu se mai poate”

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au pus capăt căsniciei lor în primăvara anului 2024, după trei ani împreună. Creatoarea de conținut, acum în vârstă de 32 de ani, a povestit cum a reușit să depășească această etapă dificilă. În prezent, Carmen este implicată într-o relație cu un tânăr pe nume Cristian, care locuiește în mare parte din timp în SUA.

Divorțul a fost anunțat de Carmen în luna mai, printr-o postare pe Instagram, în care a explicat că ea și Alex au hotărât să meargă pe căi separate. La cinci luni după ce a făcut publică despărțirea, creatoarea de conținut a împărtășit detalii despre relația lor, subliniind că decizia de a încheia mariajul nu a fost una luată pe moment.

Totuși, Carmen Grebenișan a fost criticată de unii dintre urmăritorii săi pentru faptul că și-a refăcut viața sentimentală la scurt timp după despărțirea de Alex și a fost acuzată de infidelitate.

„Știm și motivul divorțului de fostul soț”, a comentat o persoană la una dintre postările publicate de Carmen Grebenișan cu noul iubit, Cristian.

„Serios? Ce interesant. Eu nu-mi amintesc să vi-l fi spus”, a fost replica ironică a influenceriței.

Ulterior, Carmen a simțit nevoia să ofere mai multe explicații și a ales să dezvăluie detalii mai puțin cunoscute despre fosta sa căsnicie, prin intermediul unor postări pe TikTok.

Carmen Grebenișan a simțit că este important să împărtășească experiența sa de viață pentru a sprijini și alte persoane care se află în situații similare. Creatoarea de conținut online nu dorește ca alte femei să fie judecate pentru că și-au găsit fericirea „prea repede” după o despărțire.

„Am suferit în timpul relației de multe ori, dar nu am vrut să renunț la relație. Am crezut că o să funcționeze, până la un moment dat. Până când am conștientizat că nu se mai poate. Nu zic că este bine sau nu să aștepți, fiecare are instinctul lui, care îi spune ce trebuie să facă. Cert este că, cu siguranță, nu trebuie să luăm decizii impulsive. Niciodată. Și, cu siguranță, nu o să găsim un om perfect, 100% aliniat cu nevoile noastre. Dar trebuie să vedem la ce putem lucra și totuși să așteptăm un timp în care să observăm sau nu dacă există evoluție în zona în care ne dorim noi. După aceea, cred că putem să luăm o decizie”, a adăugat Carmen Grebenișan.