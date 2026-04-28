Jessica Biel, ultimatum în relația cu Justin Timberlake. Ce i-ar fi impus actrița soțului său?

Căsnicia dintre Justin Timberlake și soția sa nu e în cea mai înfloritoare etapă, după cele mai recente scandaluri publice care l-au adus pe cântăreț în centrul atenției presei de scandal. Astfel, se pare că Jessica Biel i-ar fi impus un ultimatum soțului său, pe fondul unor tensiuni crescânde în relația lor. Aceasta, spun surse apropiate familiei, este frustrată de comportamentul partenerului său de viață, iar absențele îndelungate ale acestuia de acasă au condus la conflicte.

După ani de căsnicie, pe parcursul cărora Jessica Biel a apărut în public alături de Timberlake, susținându-l în cele mai tensionate situații, se pare că lucrurile se schimbă, iar unul dintre motivele pentru asta ar fi publicarea unui material video care îl arată pe Justin Timberlake în timpul unui control al poliției (pe care îl poți vedea aici), care l-a surprins pe cântăreț conducând sub influența băuturilor alcoolice. Incidentul a stârnit inițial multă vâlvă, vestea arestării artistului făcând înconjurul presei. Însă apariția, după 2 ani, a înregistrării video a evenimentului a produs tensiuni suplimentare. Timberlake a fost arestat pe 18 iunie 2024, după ce nu a oprit la un stop și mașina lui a fost văzută circulând haotic, fără să țină banda.

Mai mult decât atât, după apariția respectivului material, o serie de fotografii în care Timberlake este înfățișat alături de o tânără au apărut public. Iar asta s-a întâmplat și pe fondul lansării volumului autobiografic al lui Britney Spears, care a avut o relație de lungă durată cu cântărețul cu ani în urmă, și care detaliază în carte comportamentul inadecvat al acestuia, lucru care a condus la condamnarea respectivului comportament din partea fanilor.

Toată această atenție negativă concentrată asupra soțului ei ar fi făcut-o pe Jessica Biel să îi dea un ultimatum lui Timberlake. Inițial, aceasta a insistat ca întreaga familie să se mute din Los Angeles, în Montana, astfel încât copiii să nu mai fie mereu în atenția presei. Însă o sursă din apropierea familiei a dezvăluit pentru publicația Daily Mail și că Biel consideră că viitorul căsniciei este sub semnul întrebării.

Respectiva sursă a declarat că actrița e din ce în ce mai nemulțumită de comportamentul soțului său, și că orice viitor pas greșit din partea acestuia ar face-o să reconsidere cu totul mariajul cu acesta. După ce Justin Timberlake a primit și pedeapsa legală în urma arestării (o amendă, 25 de ore prestate în folosul comunității, suspendarea pe 3 luni a permisului de conducere și publicarea unui material prin intermediul căruia să avertizeze publicul asupra pericolelor consumului de substanțe la volan), tensiunile din mariaj au căpătat amploare. „Nu prea mai sunt lucruri pe care să le mai suporte”, a declarat respectiva sursă, care a arătat și că Timberlake „nu e niciodată acasă”, deși turneul său s-a încheiat cu aproape un an în urmă.

„Ea face totul cu copiii și s-a săturat să fie pusă în poziții jenante în fața publicului”, a mai declarat sursa, în vreme ce un alt apropiat a mărturisit că Timberlake obișnuiește să petreacă mult timp separat de familie și e deseori văzut cu o băutură, fie la restaurantul pe care îl deține, fie în alte contexte.

„Când a cerut-o în căsătorie pe Jessica, ea practic îi spusese să se cumințească, ori ea urma să plece. Nu îi este frică să îi dea un ultimatum, dar nu o văd părăsindu-l prea curând. Au trecut prin multe probleme personale împreună, lucru care i-a adus mai aproape. Dar ea nu știe unde este sau ce face el în jumătate din timpul pe care nu îl petrec împreună.”

Jessica Biel și Justin Timberlake au început să se vadă în 2007 și au avut o relație vreme de 4 ani. După ce s-au despărțit, pentru câteva luni, în 2011, cei doi s-au împăcat și s-au logodit curând. Cuplul are doi copii.

Foto: Arhiva ELLE

