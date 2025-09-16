Câți bani au câștigat Catinca și Calina Roman pentru o săptămână de participare la Asia Express. Suma nu este deloc mică

Prima cursă pentru ultima șansă din acest sezon Asia Express – Drumul Eroilor a fost o ediție intensă, cu răsturnări spectaculoase de situație, care a ținut publicul cu sufletul la gură. La finalul acestei curse, Catinca și Calina au părăsit Asia Express – Drumul Eroilor.

Câți bani au câștigat Catinca și Calina Roman la Asia Express – Drumul Eroilor

Cursa pentru ultima șansă s-a desfășurat în orașul Naga, unde cele trei echipe – Anda Adam și Joseph, Cristina Postu și Alina Pușcău, alături de Catinca și Calina – au avut de trecut printr-un adevărat purgatoriu menit ca, la final, să le transforme în niște oameni mai buni, mai umili, mai smeriți. De la confecționat lumânări, la făcut curățenie într-o piață filipineză și până la probe în care ploaia torențială a complicat fiecare pas, concurenții au trăit intens fiecare experiență.

Fiind echipa care a ajuns pe ultimul loc, iar medalia din cutie a fost roșie, acest lucru a însemnat că au plecat acasă Catinca și Calina.

Potrivit Cancan, cele două au plecat acasă cu o sumă destul de mare. Cum fiecare concurent este remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în concurs, atât Calina cât și Catinca au primit câte 2.000 de euro, totalul pe echipă fiind de 4.000 de euro.

Catinca Roman și fiica ei, Calina, primele declarații după eliminarea din show

Cele două au fost primele concurente eliminate din aventura Asia Express 2025. În discuția cu reporterii, Catinca Roman a recunoscut că nu a reușit să renunțe la viciile sale nici pe parcursul competiției și că lipsa odihnei a avut un impact major asupra ei. Dacă pentru Catinca participarea la un alt reality show nu mai este o opțiune, fiica ei, Calina Dumitrescu, se arată dispusă să își testeze limitele într-o nouă provocare de acest fel.

Calina Dumitrescu a mărturisit deschis că a avut o experiență inedită:

„Pe mine în bine. Am învățat foarte multe lucruri.”, a spus ea într-un interviu pentru Cancan. La rândul ei, Catinca Roman a completat: „N-are cum să nu te schimbe în bine, pentru că scoate din tine lucruri la care nu te aștepți.”, în timp ce Calina a recunoscut că a scos și ce e mai rău din ea: „Nervi. Greu, dar frumos în același timp. Pentru mine a fost o experiență extraordinară din toate punctele de vedere și m-aș întoarce oricând. Aș pleca chiar acum înapoi.”

Despre modul în care au făcut față tensiunii și oboselii acumulate, Catinca Roman a explicat: „Păi au existat mai multe variante. Ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am pupat, ne-am susținut. După aceea iar ne-am certat. După care iar ne-am susținut. Deci cam asta se întâmpla în Asia Express.”

Ce echipă a fost pe placul lor

Despre relația cu ceilalți concurenți, cele două au avut doar cuvinte frumoase.

„Nu ne-a călcat nimeni pe nervi. Și ne-am înțeles bine cu toată lumea, zic eu. Acum dacă ei nu s-au înțeles bine cu noi, o să vedem”, a subliniat Calina, iar Catinca a adăugat: „Oamenii au fost extraordinari, am avut noroc din punctul ăsta de vedere.” „Nouă ne-a plăcut de toată lumea. Ce am avut de spus, am spus, dar n-a fost absolut niciun conflict serios. Preferații mei au fost Emil cu Alejandro”, a mărturisit Catinca, iar Calina a fost de acord: „Și pentru mine la fel.”

