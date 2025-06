Ana Porgras a devenit mamă. Fosta gimnastă și concurentă Survivor a născut un băiețel

Ana Porgras a născut! Fosta gimnastă a devenit mama unui băiețel și este în culmea fericirii. Fosta concurentă de la Survivor România și partenerul ei de viață, Ionuț Togoie, alături de care trăiește o poveste discretă de dragoste, au ales un nume special pentru copilul lor.

Ana Porgras a devenit mamă. Anunțul conform căruia fosta gimnastă a născut a fost făcut de către partenerul ei de viață, Ionuț Togoie. Acesta a împărtășit pe rețelele de socializare prima imagine cu copilul lor. De asemenea, a dezvăluit că au ales un nume deosebit pentru fiul lor, și anume Vladimir.

Ana Porgras s-a numărat printre cele mai apreciate concurente de la Survivor, ea participând și la Survivor România All Stars. Din păcate, ea a fost eliminată din competiție din motive medicale. Accidentarea sa gravă la picior a dus la montarea unui ghips, necesitând o recuperare care nu putea fi realizată în cadrul concursului de la PRO TV.

„Mi se pare că am ajuns într-un punct al competiției în care nu doar Zanni, exact cum zice și el, ci fiecare ar trebui să se gândească la el, în punctul ăsta. (…) Este trist pentru mine că am ajuns până aici și plec așa. Dacă în primul sezon în care am participat am simțit că am lăsat ceva neterminat, acum, în momentul ăsta, chiar dacă plec, simt că mi-am făcut datoria aici. Îmi pare rău că mă despart de voi, m-am atașat de voi. (…) Survivor e competiția care îți testează limitele la maximum. Dar cred că limita cea mai importantă care îți este testată aici este răbdarea”, a declarat Ana Porgras în mai 2024, când a fost eliminată de la Survivor.