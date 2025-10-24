Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei. De ce apar mai rar împreună: „Nu am evitat să…”

Cristina Ciobănașu s-a afișat mai rar cu partenerul ei atât pe rețelele de socializare, cât și la diverse evenimente.

  de Andreea Ilie
Cristina Ciobănașu și iubitul (1)
Cristina Ciobănașu se bucură de o nouă etapă a vieții. Actrița trăiește din plin o poveste de dragoste matură și sinceră alături de Alexandru Mureșan, bărbatul care a reușit să-i redea încrederea în iubire, după un trecut sentimental intens.

Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei

Fanii au observat că, în ultima vreme, Cristina Ciobănașu s-a afișat mai rar cu partenerul ei, Alexandru Mureșan, atât pe rețelele de socializare, cât și la diverse evenimente. Cu toate acestea, între cei doi nu există probleme, de vină fiind programul încărcat pe care îl au amândoi.

Mai mult decât atât, Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan au organizat o escapadă la munte pentru a se bucura unul de compania celuilalt.

„Săptămâna trecută am alergat de colo colo amândoi fără prea multe momente de respiro și prea puține dialoguri la sfârșit de zi. Așa că am aruncat repede mai multe haine decât aveam nevoie într-un troller și am fugit vineri seară până în Brașov pentru noi și mințile noastre prea încărcate cu de toate. A fost fix ce am avut nevoie…”, a povestit actrița pe rețelele de socializare.

Întrebată care este motivul pentru care se afișează mai rar alături de iubitul ei, actrița a vorbit despre dinamica relației lor.

„Nu s-a întâmplat nimic. Suntem în continuare împreună, dar, la fel ca la început, nu postez atât de des cu el. În plus, ne vedem destul de rar. Am fost plecați weekendul trecut în Brașov, ne-am luat două zile pentru noi și pentru odihnă, iar de acolo am postat câteva poze împreună. Am văzut că oamenii au scris ‘ce frumoși sunteți împreună’ și ziceam că ce drăguț. Nu am evitat să postez cu el”, a spus Cristina Ciobănașu pentru Spynews.ro.

Cristina Ciobănașu s-a logodit?

Recent, fanii au observat în fotografiile publicate de Cristina Ciobănașu în mediul online că actrița poartă un inel special pe degetul inelar, iar comentariile nu au întârziat să apară.

„Eu văd un inel. Văd eu bine un inel?”, a întrebat un fan.
„Yup, este chiar un inel și este chiar de la el”, a răspuns actrița.

Ulterior, un alt urmăritor a întrebat-o dacă inelul este un cadou sau dacă a fost cerută în căsătorie, însă răspunsul artistei a fost evaziv.

„Ei bine… am încercat să vă dau un răspuns, dar nu pot lăsa cu sunet, pentru că nu știa că îl filmez”.

Cristina Ciobănașu, despre provocările de la începutul relației cu Alexandru Mureșan

Cristina Ciobănașu a avut o relație de nouă ani cu Vlad Gherman, care în prezent este căsătorit cu Oana Moșneagu. După despărțirea de actor, actrița și-a refăcut viața sentimentală alături de Alexandru Mureșan, un medic stomatolog. După patru ani de relație, Cristina Ciobănașu a dezvăluit prin ce provocări a trecut atunci când a început povestea de dragoste cu actualul ei partener.

„Totul s-a întâmplat treptat, și mă bucur că a fost așa. La început, nu credeam că relația noastră va rezista în timp. Suntem destul de diferiți, iar găsirea unui echilibru între noi a fost un proces. Nu ne-am pus presiune unul pe celălalt, dar, pe măsură ce lunile treceau, am început să simțim că ceea ce trăim devine din ce în ce mai serios și că sentimentele noastre creșteau tot mai mult. Așa au evoluat lucrurile, iar acum, la patru ani distanță, suntem amândoi conștienți de cât de mult ne dorim să îmbătrânim împreună”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru VIVA!

Cristina Ciobănașu și iubitul ei, Alexandru Mureșan, au luat decizia de a se muta împreună după câteva luni de relație, atunci când au simțit că este momentul potrivit pentru acest pas.

„Și mutatul împreună s-a întâmplat treptat, după câteva luni bune, tocmai ca să nu simțim că există vreo presiune. Încercam să ne lăsăm unul altuia loc să respirăm. Aveam multe discuții în contradictoriu și ne-am străduit mult amândoi să înțelegem felul de a fi al celuilal. Nu a fost o perioadă tipică de început de relație plină de norișori roz și curcubeie și asta cred că ne-a ajutat să construim o bază solidă.”

Cu toate că fac parte din vieți profesionale diferite, acesta nu este un obstacol pentru ei.

„Chiar dacă aparținem unor lumi diferite, consider că printr-o bună comunicare putem ajunge la un consens, chiar dacă discuțiile sunt în contradictoriu. Suntem două firi pasionale și câteodată mai lăsăm orgoliul să iasă la iveală, dar astea sunt lucruri care mențin relația vie.”

foto: Arhiva ELLE

