Cristina Ciobănașu, motivul pentru care nu vorbește despre cererea în căsătorie. Actrița și iubitul ei formează un cuplu discret

Cristina Ciobănașu a avut o relație de nouă ani cu Vlad Gherman, care în prezent este căsătorit cu Oana Moșneagu. Actrița și actorul și-au încheiat povestea de dragoste în 2021. După separare, Cristina Ciobănașu și-a refăcut viața sentimentală alături de Alexandru Mureșan, un medic stomatolog.

Cristina Ciobănașu, despre relația discretă cu partenerul ei

Cristina Ciobănașu trăiește la momentul actual o poveste de dragoste discretă împreună cu partenerul ei, Alexandru Mureșan. Actrița a fost cerută în căsătorie de către el, dar încă păstrează secrete detaliile despre acest moment.

„O să vă spun la un moment dat, probabil că o să fac pe Instagramul meu, așa că fiți cu ochii în patru. Povestea nu e atât de măreață pe cât poate se așteaptă toată lumea, dar pentru că a fost naturală și spontană, pentru mine și partenerul meu de viață, cântărește enorm pentru că s-a întâmplat într-un mod neașteptat”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Playtech.

În timp ce relația pe care a avut-o cu fostul ei iubit, Vlad Gherman, a fost în vizorul publicului, Cristina Ciobănașu trăiește acum o poveste de dragoste mult mai discretă, mai ales că partenerul ei actual nu este o persoană publică.

„Pe de o parte am fost învățată altfel, pentru că eu și Vlad eram persoane publice în momentul în care eram împreună și tot ce se întâmpla în viața noastră era transmis și publicului. Și este dificil câteodată să-i respect intimitatea și viața personală lui Alex. Dar, în același timp, îl înțeleg, mi se pare justificat să se întâmple așa și să știi că mi-am dat seama că parcă trăiesc mai intens momentele din viața personală atunci când nu sunt filtrate de ‘Oare ce o să zică lumea, dacă o să afle că X și Y. Mi se pare că se întâmplă lucrurile un pic mai autentic, dacă pot să zic așa, mai natural. Și câteodată, îmi pare rău, pentru că sunt momente în viața noastră care se întâmplă foarte frumos și din iubire și mi-ar fi plăcut să fiu pe fază să imortalizez măcar pentru noi și pentru amintirea noastră și nu mai am reflexul ăsta să scot tot timpul telefonul și să filmez sau să pozez. Dar, cumva, rămân în sufletele noastre momentele”, a mai spus actrița pentru sursa citată.

Cristina Ciobănașu, despre provocările de la începutul relației cu Alexandru Mureșan

După patru ani de relație, Cristina Ciobănașu a dezvăluit prin ce provocări a trecut atunci când a început povestea de dragoste cu actualul ei partener.

„Totul s-a întâmplat treptat, și mă bucur că a fost așa. La început, nu credeam că relația noastră va rezista în timp. Suntem destul de diferiți, iar găsirea unui echilibru între noi a fost un proces. Nu ne-am pus presiune unul pe celălalt, dar, pe măsură ce lunile treceau, am început să simțim că ceea ce trăim devine din ce în ce mai serios și că sentimentele noastre creșteau tot mai mult. Așa au evoluat lucrurile, iar acum, la patru ani distanță, suntem amândoi conștienți de cât de mult ne dorim să îmbătrânim împreună”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru VIVA!

Cristina Ciobănașu și iubitul ei, Alexandru Mureșan, au luat decizia de a se muta împreună după câteva luni de relație, atunci când au simțit că este momentul potrivit pentru acest pas.

„Și mutatul împreună s-a întâmplat treptat, după câteva luni bune, tocmai ca să nu simțim că există vreo presiune. Încercam să ne lăsăm unul altuia loc să respirăm. Aveam multe discuții în contradictoriu și ne-am străduit mult amândoi să înțelegem felul de a fi al celuilal. Nu a fost o perioadă tipică de început de relație plină de norișori roz și curcubeie și asta cred că ne-a ajutat să construim o bază solidă.”

Cu toate că fac parte din vieți profesionale diferite, acesta nu este un obstacol pentru ei.

„Chiar dacă aparținem unor lumi diferite, consider că printr-o bună comunicare putem ajunge la un consens, chiar dacă discuțiile sunt în contradictoriu. Suntem două firi pasionale și câteodată mai lăsăm orgoliul să iasă la iveală, dar astea sunt lucruri care mențin relația vie.”

