Cristina Ciobănașu, declarații sincere despre autenticitatea din social media: „Transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă”

Pe lângă faptul că este o actriță extrem de talentată și apreciată de public, Cristina Ciobănașu este și o creatoare de conținut care are colaborări pe rețelele de socializare cu diferite brand-uri. Dincolo de activitatea ei, ea încearcă să fie sinceră cu urmăritorii ei și să le arate realitatea așa cum e.

Cristina Ciobănașu, mai sinceră ca niciodată

În cadrul unui interviu acordat recent, Cristina Ciobănașu a vorbit cu multă deschidere despre cum își dorește să fie prezența ei pe rețelele de socializare. Actrița își propune să fie autentică și să își exprime gândurile așa cum simte. Cu toate astea, recunoaște că la momentul actual, traversează o perioadă în care are anumite frământări referitoare la relevanța ei.

„Încerc să fiu cât de mult pot autentică și să spun ceea ce gândesc fără prea multe filtre. Încerc să învăț de la oamenii din jurul meu. În momentele astea în care vorbim, trec așa printr-o perioadă în care mă întreb în sinea mea oare cât mai sunt relevantă, oare ce mai văd oamenii la mine, oare mai ofer pe măsura a ceea ce primesc. Fiecare artist are perioade în care trebuie să se caute și să se redescopere și cred că prin perioada asta trec și eu acum”, a spus Cristina Ciobănașu pentru playtech.ro.

Cristina Ciobănașu vrea să arate că nu are viața perfectă

Cristina Ciobănașu vrea să nu prezinte pe social media o realitate cosmetizată, ba din contră, își dorește ca urmăritorii ei să vadă viața ei nu atinge perfecțiunea și că depune constant eforturi pentru toate realizările de care are parte.

„Cred că e foarte greu să relatezi realitatea așa cum e ea, fie ca persoană publică, fie nu, pentru că tindem cu toții către perfecțiune. Și în momentul în care vezi în online că viața tuturor este perfectă, începi să te compari și poate că ai momente în care viața ta personală nu e roz. Dar pentru că o vezi pe a altora, ai senzația că ești tu defect sau că ai tu o problemă sau că doar ție nu-ți merg lucrurile cum ar trebui. De ce la alții se poate și la tine nu? Și atunci, încerc și în momentele în care poate nu-mi merge atât de bine, poate că nu sunt într-o stare emoțională minunată, să mai transmit.

Nu vreau să fac un mare caz din momentele astea, pentru că toată lumea se inflamează și devine extra curioasă: ‘Dar oare prin ce dramă trece Cristina Ciobănașu. Dar încerc, măcar subtil, să transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă, că muncesc pentru ceea ce am și că am muncit întotdeauna să mă ridic la nivelul așteptărilor, mai ales ale mele, dar și ale celor care m-au crescut și care au investit în mine. Vreau ca, pur și simplu, să încerc să fiu umană în toată lumea asta în care e foarte greu să te pierzi”, a completat Cristina Ciobănașu pentru sursa citată anterior.

Citește și:

Raluca Bădulescu, confesiuni memorabile despre Asia Express. Câte ținute și-a pregătit pentru emisiune și ce lecții importante a învățat: „Eu știu vitezele: încet, foarte încet și stat pe loc'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro