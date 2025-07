Cristina Ciobănașu, imagini rare alături de părinții săi. Actrița a petrecut timp prețios cu ei: „Revin și cu povești”

Cristina Ciobănașu a împărtășit pe rețelele de socializare câteva imagini alături de părinții ei. Actrița a petrecut momente prețioase alături de ei și a vrut să le arată și urmăritorilor câteva frânturi din acele clipe speciale.

Cristina Ciobănașu a decis ca pentru câteva zile să plece din agitația și haosul Bucureștiului pentru a petrece câteva zile relaxante în compania părinților săi. Actrița a mers în satul natal din județul Botoșani, iar ea și părinții ei s-au bucurat de frumusețea unui câmp de lavandă, acolo unde s-au și pozat împreună.

„Știți că eu mai dispar de aici câteva zile ca mai apoi să vă povestesc ce am mai făcut. De data asta am avut un motiv bine întemeiat, am stat câteva zile acasă la Botoșani, m-am ocupat cu diverse, de la curățenie generală și până la vizite pe la rude, iar acum ne întoarcem la București. Revin și cu povești, însă nu am vrut să plec de aici fără să vă las câteva poze cu ai mei. Vă îmbrățișez.”