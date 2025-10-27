„Desafio: Aventura”, show-ul de la PRO TV, intră în linie dreaptă! Cine sunt cei 8 concurenți din echipa Norocoșii

Filmările pentru noul show de aventură Desafio: Aventura se apropie cu pași repezi, iar echipele se pregătesc intens pentru startul competiției din îndepărtata Thailanda.

Ce valoare are marele premiu al show-ului Desafio: Aventura

Trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – vor porni într-o experiență unică, unde doar unul dintre cei 24 de concurenți (8 în fiecare echipă) va avea șansa de a câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro.

Cei 24 de concurenți pornesc de la egal si vor trebui să lupte pentru toate privilegiile pe care le vor primi, inclusiv să-și câștige teritoriile în care vor locui. În Desafio: Aventura nu conteaza cine ești, ce ai realizat sau nu în viață, acolo toți au șanse egale. Însă, dinamica show-ului poate schimba totul: prin jocurile dintre cele trei echipe, își pot pierde privilegiile și pot ajunge să trăiască la limită, nevoiți să muncească pentru fiecare resursă. În Desafio: Aventura, norocul poate fi aliat sau dușman – totul depinde de forța, strategia și unitatea fiecărei echipe.

Cei 8 concurenți care formează echipa Norocoșii

Delia Salchievici – Mistică, intuitivă și sigură pe harul ei, Delia citește oamenii în cinci minute și nu poate fi păcălită de nimeni. A trecut printr-un divorț dureros, dar s-a ridicat singură, mai puternică ca oricând. A venit să inspire femeile care nu au curaj să vorbească — o norocoasă care și-a construit propriul destin.

„Scopul meu e să demonstrez oamenilor că nu întotdeauna aspectul te definește. Sunt o persoană cu un caracter foarte frumos și rar și vreau să arăt asta și oamenilor care nu mă cunosc”.

Sergiu Califar – Carismatic și complex, concurentul s-a transformat prin muncă și ambiție într-un antreprenor de success, deține una dintre cele mai mari firme de design interior din România. Cu umor, curaj și autoironie, Sergiu vrea să demonstreze că succesul nu e un noroc, ci o luptă continuă.

„Cel mai dor îmi va fi de persoana de acasă, de jumătatea mea, nu am stat niciodată despărțiți, în cei 7 ani de când suntem împreună, mai mult de 2-3 zile”.

Alina Ceban – Concurenta care vrea să dovedească că e mai mult decât o imagine perfectă. Crescută ca o prințesă, protejată de greutăți, Alina vine să-și testeze limitele. Iubește luxul, dar e pregătită să renunțe la el pentru a arăta că sub aparențe se ascunde o femeie puternică și autentică.

„E genul de experiență care nu te testează doar fizic, ci mai ales mental – răbdarea, echilibrul și felul în care reacționezi când nu mai ai control”.

Nicolae Lupșor – se autointituleaza „Regele fitnessului”, acesta a trecut prin toate: de la câmp și șantier, până la scene de striptease. A muncit pentru fiecare pas, e loial, competitiv și plin de energie. Promite spectacol, disciplină și realitate pură. Un norocos care și-a câștigat singur norocul.

„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu, acest challenge personal este, în mare parte, pentru el, pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”.

Florin Prunea – Portarul care nu si-a pierdut niciodată zâmbetul. Ambițios, direct și autoironic, Prunea e simbolul experienței și al rezistenței. Se consideră norocos din naștere — și știe că norocul se păstrează doar prin muncă. Vine cu echilibru, umor și o doză de nostalgie autentică.

„Chiar dacă am 57 de ani, vreau să dovedesc că am spirit tânăr. Nu ai voie să îți fie dor de nimeni fiind acolo, pentru că trebuie să fii concentrat total asupra a ceea ce ai de făcut, dacă vrei să câștigi”.

Bettyshor – Răsfățată, dar muncitoare. A crescut în lux, însă știe ce înseamnă disciplina și efortul. A urcat pe podiumurile modei internaționale și a copilărit la Roma. Vine la Desafio: Aventura să-și dovedească puterea și să-și depășească limitele — chiar dacă până acum viața ei a fost roz. Pentru ea, „sărăcia e exotică”.

„Vreau să văd dacă chiar pot ieși din zona mea de confort din care nu am ieșit niciodată”.

Ian (Anghel Bogdan Georgian) – Artist și vocea unei generații dorindu-și să inspire tinerii să renunțe la vicii și să creadă că se poate. Pentru Ian, cel mai mare noroc este că trăiește — și acum trăiește din plin.

„Cel mai greu va fi să stau fără muzică, fără familie și fără comunitatea mea de fani, care au fost mereu alături de mine”.

Codruța Sanfira – Artistă cu suflet norocos, concurenta trăiește prin muzică și adrenalină. A sărit cu parașuta, cântă, râde și trăiește intens. Vrea să arate că poți fi puternică, sensibilă și autentică în același timp.

„Îmi va fi destul de greu, în ceea ce privește lipsa de comunicare, distanța de cei dragi: Valentin, soțul meu, părinții mei, prietenii…”

Daniel Pavel, declarații despre noul show pe care îl va prezenta la PRO TV

Daniel Pavel este prezentatorul unui nou show la PRO TV, Desafio – Aventura, și a făcut mai multe declarații despre formatul pe care telespectatorii îl vor cunoaște în curând. Ce a dezvăluit despre acest proiect profesional?

„Cum nu s-a mai văzut, din punct de vedere al reality-ului, al adventure show-ului, al game show-ului, adică acest format nu a mai fost în România. Trebuie să plecăm. Mie îmi plac genul de formate unde cu arme și bagaje pleci, filmezi, livrezi și te întorci, zicem noi, cu cununa cu lauri. Mai avem până plecăm”, a declarat Daniel Pavel pentru tvmania.ro.

De asemenea, Daniel Pavel promite ca Desafio să fie un show de excepție.

„Vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”, a adăugat Daniel Pavel, conform sursei citate.

