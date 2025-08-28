Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este o lecție…”

În urmă cu câteva luni Andrew Barabancea a suferit un infarct la vârsta de doar 24 de ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: "Fiecare hop în viață este o lecție..."

La sfârșitul lunii aprilie 2025, Andrew Barabancea a suferit un infarct. Fiul Ozanei Barabancea are doar 24 de ani și a trecut prin momente cumplite.

Cum se simte acum Andrew Barabancea

Ozana Barabancea, apreciata jurată a emisiunii Te cunosc de Undeva, a făcut câteva dezvăluiri despre starea de sănătate a fiului ei, Andrew, la patru luni de când tânărul a suferit un infarct.

„Este mult mai bine acum. Muncește încă foarte mult. Îi place foarte mult ce face. Eu sper că a învățat ceva din această lecție, pentru că fiecare hop în viață este o lecție pentru noi. Suntem alături de ei, și eu și sora lui și tatăl lui. Ne-am întâlnit de ziua mea la Bușteni, am petrecut o seară împreună”, a declarat Ozana Barabancea, citată de Spynews.ro.

Ozana Barabancea a precizat că programul intens al fiului ei a fost de vină pentru problemele de sănătate cu care s-a confruntat acesta.

„A muncit enorm de mult. Muncea aproape 12 ore pe zi, 7 zile din 7. Eu i-am spus acum vreo lună că are nevoie de o pauză că o să ajungă la spital, și uite că așa a fost. Au fost semne (n.r de burnout) dar nu le-a luat în considerare, pentru că el este serios cânt are ceva de făcut, când trebuie să muncearcă, îi place mult ceea ce face”, a declarat Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea, noi dezvăluiri despre infarctul pe care l-a suferit Andrew

Ozana Barabancea a vorbit despre seara în care Andrew a făcut infarct, mărturisind că ea a fost cea care a sunat la 112. În scurt timp, două echipaje medicale au ajuns la locuința acestora pentru a-i oferi îngrijiri lui Andrew, iar medicii au constatat rapid că tânărul prezenta semne clare de infarct miocardic, motiv pentru care a fost transportat de urgență la spital.

„N-a vrut să mă trezească, dar eu m-am trezit în urma unui zgomot. Cred că ori era să cadă, ori ceva s-a întâmplat. Vezi ce înseamnă instinctul de mamă? În secunda doi am deschis ușa. (…) A venit prima salvare, am sunat de două ori la 112. (…) Am mai chemat încă o salvare. Au venit și i-au făcut perfuzii, l-au monitorizat. Pe aparatele lor acestea erau simptomele. A venit și al doilea echipaj cu medici. Au zis la fel, același diagnostic. L-au luat la UPU, eu în spate cu mașina, singură, nu știu cum am condus. La UPU la fel, infarct”, a declarat Ozana Barabancea, la Fresh by Unica.

Jurata de la Te Cunosc de Undeva a mărturisit că și fostul ei soț, tatăl lui Andrew, s-a implicat în recuperarea tânărului și a mers la spital când acesta a fost internat.

„Într-adevăr, mă sună, m-a ajutat mult și în post, și în spital, când l-a externat. În fiecare zi vorbim. (…) Ieri i-am trimis niște teste, i-am făcut un exudat faringian, i le-am trimis lui Sorin. Adică avem… cum să spun? Nu există – e foarte important să ne știe, măcar acolo. Adică nu mai suntem împreună, dar suntem prezenți. Tot timpul”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Ozana a mai povestit că a fost alături tot timpul de fiul ei, încurajându-l să depășească acest moment dificil.

„Am reușit să îl împărtășesc chiar la terapie intensivă, și după ce l-am împărtășit a reușit să se ridice. Este o încercare, dar eu i-am spus fiului meu că este obligat să lupte, pentru că mie mi-au murit părinții când eu eram mică și nu am de gând să îmi îngrop copilul. El trebuie să mă îngroape pe mine, este mersul firesc al vieții, al lucrurilor. Trebuie să fiu puternică, cel puțin în fața lui, pentru că eu sunt un exemplu pentru el și sora lui la fel. Vom fi uniți, îl vom susține, îl vom ajuta”, a mai spus Ozana Barabancea la Xtra Night Show.

Citește și:
Cum se înțelege Paul Ipate cu Achim, fiul pe care Cătălina Grama îl are dintr-o altă relație. Declarațiile neașteptate ale actorului: „Chiar eu sunt ăla care zice…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Motivul pentru care Theo Rose a ajuns la spital cu fiul ei. Ce a pățit Sasha: "Am fost cu el la urgențe"
People
Motivul pentru care Theo Rose a ajuns la spital cu fiul ei. Ce a pățit Sasha: "Am fost cu el la urgențe"
Oana Monea, răspuns perfect pentru cei care i-au transmis să renunțe la rolul de ispită și să își ia un job: "Mi-ați spus să mă duc la muncă..."
People
Oana Monea, răspuns perfect pentru cei care i-au transmis să renunțe la rolul de ispită și să își ia un job: "Mi-ați spus să mă duc la muncă..."
Cristian Mungiu, parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
People
Cristian Mungiu, parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie
People
Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie
Cătălina Grama, confesiuni despre schimbările din viața ei și riscurile pe care și le-a asumat: "M-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat"
People
Cătălina Grama, confesiuni despre schimbările din viața ei și riscurile pe care și le-a asumat: "M-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat"
Horia Brenciu a împlinit 53 de ani. Cum a fost sărbătorit artistul și ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui: "Frumos, deștept, talentat și bun..."
People
Horia Brenciu a împlinit 53 de ani. Cum a fost sărbătorit artistul și ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui: "Frumos, deștept, talentat și bun..."
Libertatea
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Oana Monea a arătat câți bani câștigă într-o zi. Cu ce se ocupă ispita de la „Insula iubirii” 2025
Oana Monea a arătat câți bani câștigă într-o zi. Cu ce se ocupă ispita de la „Insula iubirii” 2025
Apariția lui George Simion cu soția Ilinca la trei ani de la nunta lor. Ea a arătat o poză nouă de cuplu: „Iubire, răbdare, fericire”
Apariția lui George Simion cu soția Ilinca la trei ani de la nunta lor. Ea a arătat o poză nouă de cuplu: „Iubire, răbdare, fericire”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
catine.ro
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Mai multe din people
Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară
Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară
People

Enrique Iglesias și Anna Kournikova formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul internațional.

+ Mai multe
Dana Săvuică, primele declarații după ce a apelat la o intervenție estetică. Ce a dezvăluit vedeta despre operație: "Multă lume nu înțelege de ce e necesară"
Dana Săvuică, primele declarații după ce a apelat la o intervenție estetică. Ce a dezvăluit vedeta despre operație: "Multă lume nu înțelege de ce e necesară"
People

Dana Săvuică a apelat la o intervenție estetică. Despre ce operație este vorba și cum se simte acum vedeta?

+ Mai multe
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como
People

Amal și George Clooney au fost gazde pentru prietenii lor celebri la vila lor de la Lacul Como.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC