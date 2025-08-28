Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: "Fiecare hop în viață este o lecție..."

La sfârșitul lunii aprilie 2025, Andrew Barabancea a suferit un infarct. Fiul Ozanei Barabancea are doar 24 de ani și a trecut prin momente cumplite.

Cum se simte acum Andrew Barabancea

Ozana Barabancea, apreciata jurată a emisiunii Te cunosc de Undeva, a făcut câteva dezvăluiri despre starea de sănătate a fiului ei, Andrew, la patru luni de când tânărul a suferit un infarct.

„Este mult mai bine acum. Muncește încă foarte mult. Îi place foarte mult ce face. Eu sper că a învățat ceva din această lecție, pentru că fiecare hop în viață este o lecție pentru noi. Suntem alături de ei, și eu și sora lui și tatăl lui. Ne-am întâlnit de ziua mea la Bușteni, am petrecut o seară împreună”, a declarat Ozana Barabancea, citată de Spynews.ro.

Ozana Barabancea a precizat că programul intens al fiului ei a fost de vină pentru problemele de sănătate cu care s-a confruntat acesta.

„A muncit enorm de mult. Muncea aproape 12 ore pe zi, 7 zile din 7. Eu i-am spus acum vreo lună că are nevoie de o pauză că o să ajungă la spital, și uite că așa a fost. Au fost semne (n.r de burnout) dar nu le-a luat în considerare, pentru că el este serios cânt are ceva de făcut, când trebuie să muncearcă, îi place mult ceea ce face”, a declarat Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea, noi dezvăluiri despre infarctul pe care l-a suferit Andrew

Ozana Barabancea a vorbit despre seara în care Andrew a făcut infarct, mărturisind că ea a fost cea care a sunat la 112. În scurt timp, două echipaje medicale au ajuns la locuința acestora pentru a-i oferi îngrijiri lui Andrew, iar medicii au constatat rapid că tânărul prezenta semne clare de infarct miocardic, motiv pentru care a fost transportat de urgență la spital.

„N-a vrut să mă trezească, dar eu m-am trezit în urma unui zgomot. Cred că ori era să cadă, ori ceva s-a întâmplat. Vezi ce înseamnă instinctul de mamă? În secunda doi am deschis ușa. (…) A venit prima salvare, am sunat de două ori la 112. (…) Am mai chemat încă o salvare. Au venit și i-au făcut perfuzii, l-au monitorizat. Pe aparatele lor acestea erau simptomele. A venit și al doilea echipaj cu medici. Au zis la fel, același diagnostic. L-au luat la UPU, eu în spate cu mașina, singură, nu știu cum am condus. La UPU la fel, infarct”, a declarat Ozana Barabancea, la Fresh by Unica.

Jurata de la Te Cunosc de Undeva a mărturisit că și fostul ei soț, tatăl lui Andrew, s-a implicat în recuperarea tânărului și a mers la spital când acesta a fost internat.

„Într-adevăr, mă sună, m-a ajutat mult și în post, și în spital, când l-a externat. În fiecare zi vorbim. (…) Ieri i-am trimis niște teste, i-am făcut un exudat faringian, i le-am trimis lui Sorin. Adică avem… cum să spun? Nu există – e foarte important să ne știe, măcar acolo. Adică nu mai suntem împreună, dar suntem prezenți. Tot timpul”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Ozana a mai povestit că a fost alături tot timpul de fiul ei, încurajându-l să depășească acest moment dificil.

„Am reușit să îl împărtășesc chiar la terapie intensivă, și după ce l-am împărtășit a reușit să se ridice. Este o încercare, dar eu i-am spus fiului meu că este obligat să lupte, pentru că mie mi-au murit părinții când eu eram mică și nu am de gând să îmi îngrop copilul. El trebuie să mă îngroape pe mine, este mersul firesc al vieții, al lucrurilor. Trebuie să fiu puternică, cel puțin în fața lui, pentru că eu sunt un exemplu pentru el și sora lui la fel. Vom fi uniți, îl vom susține, îl vom ajuta”, a mai spus Ozana Barabancea la Xtra Night Show.

Citește și:

Cum se înțelege Paul Ipate cu Achim, fiul pe care Cătălina Grama îl are dintr-o altă relație. Declarațiile neașteptate ale actorului: „Chiar eu sunt ăla care zice…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro