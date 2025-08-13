Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat artista: „Nu mă las ispitită de…”

Ozana Barabancea este cunoscută pentru prezența sa carismatică în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!”, fiind o prezență foarte apreciată pe rețelele de socializare.

Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni

Ozana Barabancea trece printr-o transformare spectaculoasă, reușind să scape de foarte multe kilograme în plus într-un timp record.

În urmă cu câțiva ani, ea a apelat la o operație de micșorare a stomacului deoarece atunci ajunsese la 114 kilograme. Însă, în mai multe interviuri, a recunoscut că operația nu a fost una de succes.

Artista a vorbit deschis despre transformarea sa fizică, fiind extrem de mândră că acum poate purta hainele fiicei sale.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!(…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare!(…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: ‘Hai Ozana că poți!’.

Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, este mesajul transmis de Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea, mărturisiri surprinzătoare despre plecarea Andreei Bălan de la Antena 1

Ozana Barabancea a vorbit recent despre reîntoarcerea sa în platoul show-ului de la Antena 1, precum și despre plecarea unei figuri familiare din peisajul emisiunii: Andreea Bălan.

După ani de implicare constantă în proiect, artista a mărturisit într-un interviu recent că revenirea sa este una firească, având în vedere legătura sa profundă cu formatul și cu publicul emisiunii. Cu privire la absența Andreei Bălan din actualul sezon, Ozana Barabancea a oferit un comentariu sincer.

„Da, pe cea a Andreei (n.red. – Bălan). De ce să nu spun. Nu știu dacă simt sau nu simt lipsa ei, dar eu cu Andreea am avut aproape zece ani de stat împreună și a fost o perioadă foarte eficientă”, a spus Ozana pentru Cancan.

Întrebată dacă și-ar dori ca fosta sa colegă să revină la masa juriului, Ozana a lăsat lucrurile în voia destinului.

„Nu știu ce să spun. Cum o vrea Dumnezeu. Dacă și ea își dorește, e bine primită.”

Ozana Barabancea a vorbit într-un interviu despre schimbările care s-au petrecut în cadrul emisiunii unde jurizează concurenții. Artista are o părere foarte bună despre ceilalți trei jurați ai show-ului, inclusiv despre nou-venita Ilona Brezoianu.

„Având în vedere că suntem patru oameni trecuți prin viață, pe scenă, suntem patru intelectuali, suntem patru oameni cu vorbele la noi, patru oameni care avem ceva experiență în televiziune, deocamdată este foarte bine. Nu ne călcăm pe cap. Nu ne călcăm pe coadă, discutăm, dialogăm, ne completăm. În cazul în care sunt divergențe de opinie, sunt ridicate la suprafață și, mă rog, negociate în sensul că fiecare își justifică punctul de vedere. Și da, este o formulă foarte ok. Din punctul meu de vedere, Ilona este foarte ok, repet este un artist intelectual. Este un artist cu vorbele la el, un artist care știe cum să pună problema. Este o tipă diplomată, este o tipă care știe ce are de făcut, toți știm ce avem de făcut”, a declarat Ozana pentru FANATIK.

Ozana Barabancea a fost întrebată și dacă regretă plecarea Andreei Bălan din juriu, după atâția ani în care au fost colege, însă a evitat să dea un răspuns concret.

„Am luat-o de la zero și e ok, adică nu ne călcăm pe cap, nu ne călcăm pe coadă”, a mai precizat ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

