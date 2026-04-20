Delia Salchievici, dezvăluiri despre participarea la emisiunea Desafio de la PRO TV și regretele privind divorțul de Lino Golden: „Realizez că sunt greșeli din care am învățat”

Atât Delia Salchievici, cât și Lino Golden și-au refăcut viața sentimentală după divorț.

  de  Andreea Ilie
Delia Salchievici, dezvăluiri despre participarea la emisiunea Desafio de la PRO TV și regretele privind divorțul de Lino Golden: "Realizez că sunt greșeli din care am învățat"

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a participat la emisiunea „Desafio: Aventura”, fiind protagonista mai multor momente neașteptate.

Delia Salchievici, dezvăluiri despre participarea la emisiunea Desafio de la PRO TV și viața ei sentimentală

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil. Pe durata procedurilor, ambii au făcut diverse declarații despre viața personală și motivele care au dus la separare.

Atât Delia Salchievici, cât și Lino Golden și-au refăcut viața sentimentală după divorț. În timp ce Delia a decis, cel puțin pentru moment, să își păstreze iubitul departe de lumina reflectoarelor, Lino Golden s-a căsătorit civil în urmă cu câteva săptămâni cu noua lui parteneră, Diana.

Într-un interviu acordat recent, Delia Salchievici a vorbit despre participarea la emisiunea Desafio de la PRO TV și momentele pe care le-a petrecut acolo alături de Ian, care au dus la numeroase zvonuri privind o relație între cei doi.

„Nu a fost o relație, nu a fost nimic. Adică a fost o discuție în care pur și simplu am zis… Reporterii ne întrebau unul de celălalt, cumva arătau cu degetul să se întâmple ceva și noi am zis hai să le dăm content. Hai să facem ceva și râdeam despre chestia asta. A fost o chestie izolată, ce s-a întâmplat acolo n-a însemnat absolut nimic”, a declarat Delia pentru Cancan.

Ea a mărturisit că regretă trecutul ei amoros și consideră ca a ales prost persoanele cu care a decis să aibă o relație de-a lungul anilor.

„Sincer, nu știu ce e cu trecutul meu din dating, dar eu chiar am ales persoane foarte prost. (…) Toate relațiile. Adică câteodată mi-ar plăcea să… șterg tot, să nu mai existe nimic, însă realizez că sunt greșeli din care am învățat. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni. Nu le numesc relații, ci le numesc niște lecții prin care a trebuit să trec pentru a mă forma, pentru a deveni persoana care sunt”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Noi detalii despre divorțul dintre Lino Golden și Delia

Lino Golden și Delia, care au participat la „Power Couple România – La bine și la greu', s-au logodit în toamna anului 2023, după un an de relație. Evenimentul a avut loc la aniversarea de 26 de ani a artistului, iar Delia a izbucnit în lacrimi când i s-a pus inelul pe deget.

În aprilie 2024, Lino Golden și Delia Salchievici s-au căsătorit civil în prezența prietenilor și familiilor lor, mărturisind atunci că sunt foarte fericiți împreună.

Delia Salchievici a fost invitată într-o emisiune tv și a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de artist.

„Pur și simplu nu ne mai potriveam. Fiecare s-a dezvoltat în propriul fel. Nu ne mai potriveam. Ne-am dat seama de asta pe parcurs. Noi am încercat să facem lucrurile să funcționeze și în momentul în care ne-am dat seama că nu funcționează, am căzut de comun acord să ne separăm. Este ceva ce nici eu nu pot să îmi explic, pur și simplu s-a simțit că sentimentele s-au stins pe parcurs. Nu a fost nici extern, vreo altă persoană”, a declarat Delia, fosta soție a lui Lino Golden, citată de Spynews.ro.

Fosta soție a lui Lino Golden a precizat că ea și artistul au rămas în relații bune, iar divorțul a avut loc, de comun acord, în aprilie 2025, exact la un an de la căsătorie.

„În continuare suntem în relații bune, pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace. Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord, pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel, iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an, noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a mai spus Delia pentru sursa citată.

