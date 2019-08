Ce alimente trebuie să consumi și pe care să le eviți dacă ai cu acnee

Dacă te confrunți cu acnee, trebuie să știi că nu ești singura. 80% din populație a suferit de această afecțiune a pielii la un moment dat în viață. Acneea, în special cea adultă, are ca principală cauză schimbările hormonale din organism. Pe lângă acestea, bacteriile, stresul, moștenirea genetică sunt alți factorii care duc la un ten acneic. Remediile în ceea ce privește tratarea acneei sunt diverse: de la creme speciale, la tratamente medicamentoase sau naturiste. Însă, un rol extrem de important în vindecarea pielii îl reprezintă și stilul de viață, de la orele de somn, la nivelul de anxietate sau de stres la care te supui, până la alimentele pe care le consumi.

M-am confruntat cu acnee întreaga adolescență, iar asta nu mi-a făcut tocmai viață ușoară. Am vizitat mai mulți medici dermatologi decât mi-aș fi putut închipui vreodată, am încercat toate cremele antiacneice care promiteau minuni, inclusiv tratamentele naturiste ale bunicii mele, care includeau cele mai bizare ingrediente, de la usturoi la aspirină. Dacă te aștepți ca în următoarele rânduri să citești despre un produs minune care mi-a transformat tenul într-unul de porțelan, ei bine, nu o să se întâmple asta. În cazul meu, unul fericit de altfel, lucrurile s-au îmbunătățit cu trecerea anilor. Când am ajuns la facultate, numărul coșurilor se diminuase, iar astăzi, singurele urme care indică călătoria nu tocmai plăcută prin care tenul meu a trecut, sunt câteva semne postacneice.

Însă, în toți acești ani, am observat că există o legătură directă între alimentație și acnee. Cu cât mâncat mai haotic, mai multe produse de tip fast-food sau dulciuri, cu atât calitatea tenului meu se înrăutățea. Iar lucrul asta îl observ și în prezent, când deși încerc să duc un stil de viață sănătos, și să mănânc cât mai echilibrat, după o vacanță sau câteva zile în care îmi dau voie să mănânc orice vreau, fața mea ține să se răzbune pentru alegerile alimentare neinspirate.

Iar specialiștii confirmă acest lucru, de aceea, dacă suferi de acnee, iată care sunt alimentele de care trebuie să stai departe și care sunt cele care nu trebuie să lipsească din frigiderul tău pentru o piele sănătoasă, și fără probleme:

Evită zahărul

De departe acesta este primul sfat pe care dermatologii ni-l sugerează. Este extrem de important să eviți fluctuațiile de zahăr din sânge fiindcă acestea nu fac altceva decât să sporească riscul apariției acneei. Produsele bogate în zahăr cresc nivelul de insulină, care stimulează excesul altor hormoni precum IGF-1 (factorul de creștere de tip insulinic 1). Acesta provoacă o creștere a sebumului, lucru ce stimulează apariția acneei. De aceea, specialiștii recomandă să stai departe de băuturile carbogazoase, de carbohidrații rafinați precum paste, produse de patiserie, sau produse procesate.

Elimină produsele lactate

Un studiu realizat pe un eșantion de 71.819 persoane a arătat că cele care obișnuiau să consume lapte, erau cu 16% mai predispuse la acnee, decât cele care îl eliminaseră din dieta lor. Însă nu numai laptele trebuie evitat, ci toate produsele lactate, de la iaurt la brânzeturi. Vestea bună este însă că astăzi, poți găsi cu ușurință înlocuitori pentru aproape orice produs lactat. Alege laptele vegetal, precum cel de ovăz sau de migdale și înlocuiește brânză de vacă cu tofu. Poate schimbarea va fi grea la început, dar încearcă măcar pentru două săptămâni să faci această schimbare, și vei vedea o îmbunătățire semnificată a tenului tău.

Alege alimente bogate în nutrienți

Acneea este cauzată de inflamație, iar alegerea unor alimente cu proprietăți antiinflamatoare este esențială. De aceea, o dietă bogată în omega-3 (pește, semințe de chia) sau în omega-6 (soia) te poate ajuta să ții departe acneea. De asemenea, fructele și legumele nu trebuie să lipsească din meniul tău zilnic. Bogate în antioxidanți și în nutrienți, au efecte antiinflamatoare și sunt extrem de benefice pentru tenul tău.

Alimente recomandate:

Legume: brocoli, spanac, ardei, ardei, dovlecei, conopidă, morcovi, sfeclă etc.

Fructe: fructe de pădure, grapefruit, portocale, mere, vișine, banane, pere, struguri, piersici etc.

Cereale integrale și legume bogate în amidon: cartof dulce, quinoa, orez brun, ovăz, hrișcă etc.

Grăsimi sănătoase: ouă, ulei de măsline, avocado, nuci, semințe, ulei de nucă de cocos etc.

Proteine: somon, tofu, carne de pui, curcan, ouă, fructe de mare etc.

Leguminoase: năut, fasole, linte, fasole roșie, etc.

Ierburi și condimente: turmeric, scorțișoară, piper negru, pătrunjel, usturoi, ghimbir etc.

Băuturi: apă, ceai verde, limonada neîndulcită etc.

Alimente și băuturi de evitat

Produse lactate: lapte, brânză, iaurt etc.

Alimente procesate: fast-food, mâncare congelată, cereale zaharoase, chipsuri, pâine albă etc.

Dulciuri și băuturi zaharoase: bomboane, prăjituri, sucuri, biscuiți, băuturi energizante etc.

