Ramona Olaru, surprinsă de iubitul ei. Vedeta nu mai ascunde că iubește din nou

Ramona Olaru nu mai ascunde faptul că și-a refăcut viața sentimentală.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ramona Olaru a primit flori de la iubitul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Cu toate că pentru moment Ramona Olaru nu a dezvăluit identitatea iubitului ei și nici nu a făcut declarații despre relația lor, vedeta pare că trece printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere amoros. 

Ramona Olaru, luată prin surprindere de iubit

Ramona Olaru nu mai ascunde faptul că iubește din nou. Vedeta a început să posteze tot mai des imagini în care cum este răsfățată de către partenerului ei. Recent, ea a fost plecată într-o scurtă escapadă în Grecia și, la întoarcere, iubitul ei i-a oferit cadou un buchet impresionant de trandafiri. 

„Am revenit acasă la asta”, a scris Ramona Olaru alături de buchetul de trandafiri. 

Ramona Olaru iubește din nou

O perioadă, Ramona Olaru, care de curând s-a lansat în afaceri cu un brand de modă, a preferat să fie discretă în ceea ce privește viața ei sentimentală și nu s-a mai afișat în compania vreunui bărbat. Însă, recent, asistenta TV a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare o serie de fotografii prin care lasă să se înțeleagă că ar fi într-o nouă relație amoroasă. Vedeta a publicat o imagine în care cei doi sunt împreună în pat. De asemenea, acesta a surprins-o pe Ramona Olaru cu un buchet impresionant cu trandafiri roșii și i-a făcut clătite. 

Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu” sau Cătălin Cazacu, cu care s-a logodit și avea planuri serioase de viitor. Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului.

Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre viața ei amoroasă.

„Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta îmi dau seama acum… Când eram în relaţii simţeam nevoia de a sta acolo, credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume, voiam să simt anumite lucruri. Dar nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat… Nu m-a văzut niciun bărbat aşa cum sunt într-adevăr. Am mai avut momente mai intense cu unii, anumite sentimente, dar nimic pe termen lung. Au fost doar apropieri, doar chimie de moment. Deci nu m-am simţit apreciată şi iubită la adevărata mea valoare. Am atât de multă iubire de dat, încât îmi deschid inima să mi-o vadă, să i-o dau. Sunt capabilă de ceva ce nu mai există. Sunt extraordinar de plină de iubire, de lucruri bune de oferit”, a povestit Ramona Olaru.

Ramona Olaru a vorbit și despre tipul de bărbat pe care și l-ar dori alături, recunoscând că vrea un partener puternic, care să o facă să se simtă protejată.

„Prefer un bărbat periculos, nu un băiat bun. Am mai avut băieţi buni şi au fost mai mult prinţese lângă mine. Vreau să cred că poate să mă protejeze, vreau să mă simt femeie, vreau să mă simt protejată, să fiu finuţă. Dacă trebuie să am lângă mine un bărbat, vreau să aibă el puterea, eu am fost destul timp puternică, nu mai vreau. El poate să fie râvnit, dar important e ce râvneşte el. Şi eu sunt râvnita, dar dacă sunt într-o relaţie nu mă mai uit la nimeni”, a mai declarat Ramona Olaru.

Citește și:
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Rihanna, decizie radicală privind securitatea familiei după împușcăturile asupra casa ei din Los Angeles
People
Rihanna, decizie radicală privind securitatea familiei după împușcăturile asupra casa ei din Los Angeles
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil. Ce decizie a luat actrița: "Voi naște la mijlocul verii"
People
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil. Ce decizie a luat actrița: "Voi naște la mijlocul verii"
Kate Middleton, apariție fără cusur de Ziua Commonwealth. Prințesa a optat pentru o rochie elegantă, însă bijuteriile purtate au fost în centrul atenției
People
Kate Middleton, apariție fără cusur de Ziua Commonwealth. Prințesa a optat pentru o rochie elegantă, însă bijuteriile purtate au fost în centrul atenției
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu. Ce a dezvăluit asistenta TV: "Toate femeile au aceeași preferință ca și mine..."
People
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu. Ce a dezvăluit asistenta TV: "Toate femeile au aceeași preferință ca și mine..."
George Burcea a ajuns de urgență la spital în America. Ce sumă a plătit actorul la final: "Pentru o problemă minoră"
People
George Burcea a ajuns de urgență la spital în America. Ce sumă a plătit actorul la final: "Pentru o problemă minoră"
Alina Eremia, despre dorința de a deveni mamă. Ce a dezvăluit artista despre soțul ei, Edi Barbu: "Mă sperie..."
People
Alina Eremia, despre dorința de a deveni mamă. Ce a dezvăluit artista despre soțul ei, Edi Barbu: "Mă sperie..."
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: "Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici"
Ioana Țiriac, replică ironică pentru cei care care l-au criticat pe fratele ei, Alexandru, pentru că a călătorit în Dubai: "Sunt aceiași care aproape s-au mutat aici"
People

Ioana Țiriac a transmis o replică ironică la adresa celor care au criticat călătoriile în Dubai, după ce fratele ei s-a întors din Emiratele Arabe.

+ Mai multe
Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei
Selena Gomez, mesaj emoționant pentru Benny Blanco, de ziua sa de naștere. Ce a declarat artista după ce a fost criticată dur pentru imaginile recente cu soțul ei
People

Selena Gomez a publicat un videoclip pe rețelele sociale, alături de un mesaj emoționant pentru soțul ei, Benny Blanco, de ziua lui de naștere.

+ Mai multe
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
Thylane Blondeau, supranumită "cea mai frumoasă fată din lume", s-a logodit. Cine este partenerul ei și cum arată inelul de logodnă
People

Thylane Blondeau, supranumită și "cea mai frumoasă fată din lume", a fost cerută în căsătorie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC