Teona Stavarachi și Silviu Pașca așteaptă primul lor copil. Mesajul emoționant transmis de cei doi

Actrița Teona Stavarachi și muzicianul Silviu Pașca se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cei doi au împărtășit vestea cea mare cu fanii lor printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale, însoțită de imagini sugestive și un mesaj cu umor subtil.

Protagoniștii unei relații discrete, Teona, cunoscută pentru rolul din serialul „Groapa”, și Silviu, fost concurent în cel de-al doilea sezon al emisiunii „Vocea României”, au confirmat nu doar sarcina, ci și sexul bebelușului.

Într-unul dintre videoclipuri, filmat în timpul unei ecografii, medicul le oferă confirmarea clară: „100% fetiță”.

Printre cei care s-au grăbit să-i felicite în comentarii se numără Dana Rogoz, Giulia Anghelescu și Shurubel.

Chiar dacă sunt rezervați în privința detaliilor intime ale relației lor, în toamna anului 2024 publicația Cancan.ro dezvăluia că actrița ar fi pus capăt unei relații anterioare pentru a fi împreună cu Silviu Pașca. De atunci, cei doi au apărut împreună la evenimente mondene, inclusiv la Gala Premiilor Gopo din 2025.

Teona și Silviu au o diferență de vârstă de 14 ani, ea fiind născută în 1999, iar el în 1985, dar acest aspect pare să nu fie decât un detaliu într-o relație care, iată, trece acum într-o nouă etapă.

Serialul „Groapa” a fost difuzat de PRO TV în serile de sâmbătă, însă fanii acestei producții românești au aflat acum că noul lor serial preferat nu se mai regăsește în grila postului de televiziune.

Din fericire, nu este vorba despre anularea acestui serial, doar că difuzarea acestuia s-a mutat pe VOYO, platforma interactivă a postului PRO TV.

„Încă de la momentul în care am anunțat acest produs, le-am spus telespectatorilor că le vom aduce un serial care va menține standardul ridicat de calitate și că suntem convinși că le va cuceri rapid atenția. Rezultatele obținute pe VOYO ne arată că am avut dreptate și suntem fericiți să le oferim abonaților platformei, în exclusivitate, GROAPA, ca un nou pas în dezvoltarea strategiei noastre de VOYO. Ne-am dorit ca toți cei de acasă să aibă ocazia să vadă primele episoade la televizor, iar de acum au spațiul perfect în care se pot bucura de acțiune, indiferent de locul în care se află sau de oră”, a declarat Antonii Mangov, Programming Director într-un comunicat de presă.

Daniel Nuță este cel care îl interpretează pe Sasha Vlahu, eroul principal și cel care se regăsește în mijlocul acțiunii. Teona Stavarachi este cea care a adus-o în fața telespectatorilor pe Alma Coman, eroina principală și cea care va simți cum viața i se schimbă… într-o clipită! Deși la prima vedere este o jurnalistă care se îndrăgostește prea rapid, se pare că personajul interpretat de frumoasa actriță ascunde multe enigme.

„Suntem în săptămâna opt de filmare și îmi place din ce în ce mai mult. Se așează personajele, m-am obișnuit cu ritmul nebun de filmare, nu mă mai ia prin surprindere oboseala fizică, încerc să fac abstracție de cât de cald e zilele astea și cum noi filmăm pe 40 grade în plin soare. Crazy! Giurgiu is the new Texas. Din toate punctele de vedere. M-am împrietenit cu echipa, funcționăm foarte bine, înțelegem exact ce și când să cerem ceva unul de la celălalt, lucrez bine cu cei 3 regizori. Nu e totul lapte și miere, nu vă speriați, dar problemele pe set se rezolvă întotdeauna, important e ce se vede pe camera, iar acel lucru e foarte tare.”, declara Daniel Nuță în urmă cu ceva timp.

„Eu am zis de multe ori și cred că la un moment dat lumea o să se sature să mă audă zicând asta: am noroc la oameni. Mă bucură foarte tare proiectul ăsta, îmi plac și îmi admir toți colegii și mă bucur că pot să muncesc alături de ei. Ca în orice lucru pe care îl facem și ne dorim să fie cât mai bine, am foarte mare încredere în tot ce se întâmplă și cred că lucrurile se vor așeza exact așa cum trebuie să se așeze. E greu, e solicitant, e stresant uneori, dar e incredibil de frumos”, spune Teona Stavarachi.