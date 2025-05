Lauren Sánchez, imagine rară alături de cei trei copii ai ei. Ce a dezvăluit logodnica lui Jeff Bezos: „Toată lumea mea”

Lauren Sánchez, în vârstă de 55 de ani, a împărtășit o fotografie cu toți cei trei copii ai săi — Nikko (24 de ani), Evan (18 ani) și Ella (17 ani) — în timp ce au petrecut împreună duminică, 11 mai.

Lauren Sánchez, fotografie emoționantă cu cei trei copii

„Vă mulțumesc că m-ați ales să vă fiu mamă! Cea mai frumoasă zi din viață,” a scris ea într-o postare pe Instagram Story. „Întreaga mea lume, într-un singur cadru.”

sursa: Instagram

Mama a trei copii îl are pe fiul cel mare, Nikko Gonzalez, cu fostul jucător de fotbal american Tony Gonzalez, iar pe Evan și Ella îi are din mariajul cu fostul soț, influentul agent de la Hollywood, Patrick Whitesell.

Lauren Sánchez este logodită cu miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon, care are patru copii din căsnicia anterioară cu MacKenzie Scott. Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, acordat în 2017, Sánchez a dezvăluit că toți cei trei copii ai ei au urmat lecții de zbor în copilărie.

Fiind ea însăși pilot de elicopter, Sánchez postează adesea videoclipuri din timpul zborurilor alături de familie și prieteni, iar vara trecută a celebrat un moment special: primul zbor solo al fiului ei, Evan.

„Există un tip special de încredere care apare atunci când îți vezi copilul decolând singur pentru prima oară,” a scris ea pe rețelele sociale. „Este vorba despre a-l lăsa să plece, dar și despre convingerea că este mai mult decât pregătit. Este înfricoșător, palpitant și profund satisfăcător, toate în același timp. Astăzi nu a fost doar despre un zbor solo, ci începutul a ceva mai mare,” a adăugat ea, spunându-i fiului ei că este „atât de mândră.”

Prima carte pentru copii scrisă de Sánchez, The Fly Who Flew to Space, a fost inspirată de pasiunea ei pentru aviație.

Detalii despre pasiunea pentru aviație

Într-un interviu din 2004 pentru revista PEOPLE, Sánchez povestea că, în urmă cu câțiva ani, când Evan era mic, el a fost cel care a încurajat-o să devină autoare. Când își făceau planurile pentru Anul Nou, își amintește că Evan i-a spus: „Mamă, de ce nu scrii cartea aceea despre care tot vorbești?”

Referitor la dragostea pentru zbor, Sánchez — a cărei recentă călătorie în spațiu cu Blue Origin a fost intens mediatizată — a declarat anterior pentru PEOPLE că a crescut în Albuquerque, unde părinții ei dețineau o școală de aviație, așa că „am fost mereu înconjurată de aviație.”

Deși inițial a urmat o carieră în jurnalism, devenind prezentatoare de știri locale și corespondentă pentru posturi precum KTLA și Extra, ea a devenit pilot abia la 40 de ani.

„Cred pur și simplu că, atunci când cresc, fetele nu văd prea multe femei aviator,” a spus ea. „Așa că sper ca unele femei să mă vadă pilot și să spună: ‘Hei, și eu vreau să fac asta!’ Este cu adevărat o experiență incredibilă și o ador.”

Citește și:

Ilinca Vandici, dezvăluiri inedite despre relația cu fiul ei. Ce promisiune i-a făcut vedeta TV lui Zian: „De asta am ales…”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro