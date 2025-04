Katy Perry și Lauren Sánchez, surprinse în noi imagini inedite din interiorul capsulei Blue Origin

Katy Perry, Gayle King, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen și Kerianne Flynn sunt cele șase membre ale echipajului exclusiv feminin care a participat luni, 14 aprilie, la zborul spațial organizat de Blue Origin. Femeile au părăsit atmosfera Pământului pentru mai puțin de 15 minute, la bordul unei nave spațiale autonome, capabilă să iasă și să revină pe Terra fără prezența unui pilot.

Capsula New Shepard 31, operată de compania Blue Origin, a decolat de la baza din vestul Texasului în jurul orei 9:30 (16:30 ora României) având la bord, alături de cele trei celebrități, și pe Amanda Nguyen, Aisha Bowe și Kerianne Flynn.

Recent, imagini spectaculoase cu cele șase au fost publicate. Fiecare a avut parte de momente unice, experimentând pentru prima dată lipsa gravitației, iar distracția a atins cote maxime în interiorul capsulei.

Cu aproximativ 30 de minute înainte, în timp ce se pregăteau de decolare, Lauren Sanchez a fost încurajată de logodnicul ei, Jeff Bezos.

Lauren Sanchez, logodnica fondatorului Blue Origin și fost CEO Amazon, Jeff Bezos, a participat astfel la o misiune istorică — primul zbor spațial exclusiv feminin de la misiunea solo a cosmonautului sovietic Valentina Tereșkova din 1963.

Toate cele șase membre ale echipajului s-au pregătit temeinic pentru acest moment, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și estetic. Ele au dorit să arate impecabil chiar și în condițiile zborului spațial: forța de decolare, lipsa gravitației și revenirea pe Pământ nu le-au împiedicat să își păstreze machiajul sau coafurile.

După o lansare spectaculoasă, capsulă a aterizat între minutele 10 și 11, iar cele șase femei au oferit primele declarații despre experiența lor unică.

Prima care a ieșit triumfătoare din capsula navei New Shepard a fost chiar logodnica fondatorului Blue Origina. Lauren Sanchez și Jeff Bezos s-au îmbrățișat strâns și au împărtășit un sărut, înainte că aceasta să meargă direct la copiii ei, care au așteptat-o emoționați. Cât despre experiența în sine, Lauren a fost „avertizată” de Bezos că se va întoarce complet schimbată, ceea ce recunoaște că s-a și întâmplat.

„Sunt fără cuvinte. Vorbeam cu Gayle in capsulă, ea spunea că se teme și să îșu pună cercei în urechi, iar acum a urcat în acea capsulă… Nu pot spune în cuvinte ce am simțit când am văzut luna pe fereastră. Era roz și aproape plină. Pământul era așa mare și era liniște. Nu poți descrie acea liniște. Era liniște, dar totul era foarte viu. Ne-am uitat una la alta și ne-am gândit că suntem în asta împreună, că suntem conectate una cu cealaltă. Nu plâng des, nu mă așteptam să fiu așa emoționată, dar toată dragostea care era în acea capsulă… Apoi văzându-l pe Jeff din acea capsulă a fost emoționant. A trebuit să mă întorc, o să ne căsătorim!”, a spus ea.