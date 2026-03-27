Dorian Popa și partenera lui, Andreea, se pregătesc de nuntă. Primele declarații ale artistului: „Ne bucurăm că s-a ajuns și la acest moment”

Dorian Popa se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa: nunta oficială din România. După ce anul trecut și-a unit destinul cu partenera sa, Andreea, într-o ceremonie restrânsă organizată în Maldive, artistul este gata acum să celebreze evenimentul și alături de familie și prieteni apropiați.

Vestea unei noi ceremonii a venit recent, chiar din partea lui Dorian Popa, care a confirmat că pregătirile sunt în plină desfășurare. Decizia vine după ce, în mediul online, au existat voci care au pus la îndoială autenticitatea relației sau au considerat că totul ar fi fost doar o strategie de imagine.

„Unii au zis că e vrăjeală, unii au zis că e doar de marketing. Ce credeți?”, spune Dorian Popa

„Ne căsătorim!”, a adăugat Andreea.

Evenimentul promite să fie unul spectaculos, pus la punct până la cele mai mici detalii. Decorul va impresiona prin eleganță, cu nu mai puțin de 25.000 de trandafiri albi, aduși special din Olanda, iar organizarea reflectă dorințele miresei. Mesele vor avea un aranjament special, în formă de S, completate de tacâmuri aurii și farfurii transparente, pentru un efect vizual deosebit. Andreea nu și-a ascuns emoțiile și bucuria în fața acestui moment mult așteptat:

„E exact cum am visat, iubirea mea!”, a spus soția influencerului, vizibil emoționată.

Dorian Popa, dezvăluiri după anunțul că se căsătorește

„Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați, așteptăm momentul cu sufletul la gură, sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa. Asta ne dorim, să fim o familie și pe viitor să se și completeze familia și ne bucurăm că s-a ajuns și la acest moment”, a declarat Dorian Popa pentru SpyNews.ro.

Povestea lor de dragoste a avut deja momente memorabile. La finalul anului 2025, Dorian Popa a ales un cadru romantic pentru cererea în căsătorie, pe o ambarcațiune, în timpul unei plimbări pe apă. Momentul a fost unul neașteptat pentru Andreea, iar reacția acesteia a fost pe măsură.

„Vrei să fii soția mea?”, și-a întrebat Dorian Popa iubita. „Nici nu știi dacă râde de fericire sau de supărare”, a adăugat el, cu zâmbetul pe buze.

Un detaliu inedit al cererii a fost alegerea bijuteriei: în locul clasicului inel, artistul i-a oferit Andreei un colier, gest care a completat originalitatea momentului.

Cu o poveste deja începută într-un cadru exotic și cu o nuntă grandioasă în pregătire, Dorian Popa și Andreea sunt gata să marcheze oficial acest nou capitol din viața lor.

Cu ce se ocupă partenera artistului

După despărțirea de Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, artistul și-a găsit fericirea alături de o tânără care preferă să rămână în anonimat. Potrivit unei surse apropiate cântărețului, noua parteneră nu este interesată de lumea mondenă și evită cu orice preț expunerea publică. Andreea este studentă la Facultatea de Medicină din București.

Această alegere de a păstra relația într-un cadru intim vine în contrast cu viața mondenă a lui Dorian, dar demonstrează că cei doi pun preț pe conexiunea personală, fără a se lăsa influențați de presiunea lumii din jur.

