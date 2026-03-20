Mesajul transmis de Răzvan Fodor înainte ca soția lui, Irina, să plece la filmările Asia Express 2026: „După atâția ani, despărțirea tot doare”

Irina Fodor se pregătește de o nouă aventură în Asia Express 2026. Prezentatoarea TV va pleca în câteva zile către filmările unui nou sezon din show-ul difuzat de Antena 1, care în acest an se desfășoară în Uzbekistan și China.

Răzvan Fodor, dezvăluiri înainte de plecarea soției sale în Asia Expresss

Răzvan Fodor a făcut declarații înainte ca soția lui, Irina Fodor, să plece la filmările Asia Express 2026. El a mărturisit cu emoție că în ciuda faptului că nu este pentru prima dată când vor sta separați câteva luni, tot consideră că despărțirea este apăsătoare.

„Pleacă franțuzoaica mea în Asia Express, în câteva zile. După atâția ani, despărțirea tot doare… doar că acum știu exact cât. Mult.

Așa că ne-am luat două zile de „noi doi”, ca niște oameni maturi și responsabili: mâncăm bine, bem un vin, ne facem planuri serioase… și apoi le uităm după al doilea pahar.

Punem la punct strategii pentru perioada în care ea lipsește: eu – să supraviețuiesc, ea – să nu își cumpere chinezării. Simplu.

Glumesc (doar puțin). Adevărul e că o să-mi lipsească rău. Dar o știu: se întoarce cu povești, cu energie și cu aceeași capacitate de a-mi da peste cap toată liniștea.

PS: Pentru cei care se întreabă unde dispare: Uzbekistan și China. Frumos, dar deloc ușor.”

Despre Asia Express, sezonul 9

Antena 1 a anunțat oficial în ce țări urmează să se desfășoare sezonul 9 al emisiunii Asia Express.

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale. Poate și din acest motiv, interesul este foarte mare atunci când vine vorba despre țările în care ar urma să se filmeze noul sezon Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni și obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne – de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 – Drumul Mătăsii – va readuce la viață ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul și Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale și tehnologice continuă să modeleze oamenii și spațiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

