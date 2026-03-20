Mesajul transmis de Răzvan Fodor înainte ca soția lui, Irina, să plece la filmările Asia Express 2026: „După atâția ani, despărțirea tot doare”

Irina Fodor se pregătește să plece la filmările Asia Express 2026.

Irina Fodor se pregătește de o nouă aventură în Asia Express 2026. Prezentatoarea TV va pleca în câteva zile către filmările unui nou sezon din show-ul difuzat de Antena 1, care în acest an se desfășoară în Uzbekistan și China.

Răzvan Fodor, dezvăluiri înainte de plecarea soției sale în Asia Expresss

Răzvan Fodor a făcut declarații înainte ca soția lui, Irina Fodor, să plece la filmările Asia Express 2026. El a mărturisit cu emoție că în ciuda faptului că nu este pentru prima dată când vor sta separați câteva luni, tot consideră că despărțirea este apăsătoare.  

„Pleacă franțuzoaica mea în Asia Express, în câteva zile. După atâția ani, despărțirea tot doare… doar că acum știu exact cât. Mult.
Așa că ne-am luat două zile de „noi doi”, ca niște oameni maturi și responsabili: mâncăm bine, bem un vin, ne facem planuri serioase… și apoi le uităm după al doilea pahar.
Punem la punct strategii pentru perioada în care ea lipsește: eu – să supraviețuiesc, ea – să nu își cumpere chinezării. Simplu.
Glumesc (doar puțin). Adevărul e că o să-mi lipsească rău. Dar o știu: se întoarce cu povești, cu energie și cu aceeași capacitate de a-mi da peste cap toată liniștea.
PS: Pentru cei care se întreabă unde dispare: Uzbekistan și China. Frumos, dar deloc ușor.”

Despre Asia Express, sezonul 9

Antena 1 a anunțat oficial în ce țări urmează să se desfășoare sezonul 9 al emisiunii Asia Express.

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale. Poate și din acest motiv, interesul este foarte mare atunci când vine vorba despre țările în care ar urma să se filmeze noul sezon Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni și obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne – de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 – Drumul Mătăsii – va readuce la viață ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul și Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale și tehnologice continuă să modeleze oamenii și spațiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Carmen Grebenișan, noi dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru, la doi ani de la despărțire: „O relație în care nu am fost respectată…'

Foto: Arhiva ELLE

Recomandari
Semnificația specială a celei mai recente imagini oficiale cu prinții de Wales
People
Semnificația specială a celei mai recente imagini oficiale cu prinții de Wales
Alina Ceușan, declarații sincere despre începutul carierei și rețeta succesului ei din online: "Lucrurile au venit pe parcurs"
People
Alina Ceușan, declarații sincere despre începutul carierei și rețeta succesului ei din online: "Lucrurile au venit pe parcurs"
Cum este pentru Cătălina Grama să fie din nou studentă. Actrița s-a înscris la Facultatea de Psihologie: "Mă fascinează foarte tare"
People
Cum este pentru Cătălina Grama să fie din nou studentă. Actrița s-a înscris la Facultatea de Psihologie: "Mă fascinează foarte tare"
Imagine emoționantă de familie! Cum a surprins-o Enrique Iglesias pe soția lui, Anna Kournikova, alături de cei patru copii ai lor
People
Imagine emoționantă de familie! Cum a surprins-o Enrique Iglesias pe soția lui, Anna Kournikova, alături de cei patru copii ai lor
Carmen Grebenișan, noi dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru, la doi ani de la despărțire: "O relație în care nu am fost respectată..."
People
Carmen Grebenișan, noi dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru, la doi ani de la despărțire: "O relație în care nu am fost respectată..."
Alina Pușcaș, declarații sincere despre burnout. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatoarea: "Stresul l-am simțit din plin"
People
Alina Pușcaș, declarații sincere despre burnout. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatoarea: "Stresul l-am simțit din plin"
Libertatea
Chuck Norris a fost internat de urgență în spital. Actorul a împlinit 86 de ani
Chuck Norris a fost internat de urgență în spital. Actorul a împlinit 86 de ani
Povestea emoționantă a dobermanului-erou Hanna din Ucraina: „A salvat peste 170 de vieți până în ultima zi de viață”
Povestea emoționantă a dobermanului-erou Hanna din Ucraina: „A salvat peste 170 de vieți până în ultima zi de viață”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Tunelul iubirii a înflorit spectaculos la Timișoara
Tunelul iubirii a înflorit spectaculos la Timișoara
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce se întâmplă la mormântul marelui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moarte! Detaliul ce i-a făcut pe toți să se oprească și să se uite mirați
Ce se întâmplă la mormântul marelui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moarte! Detaliul ce i-a făcut pe toți să se oprească și să se uite mirați
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
E anunțul zilei în televiziune! Ce au anunțat acum producătorii Asia Express! E fără precedent pentru o emisiune din România
E anunțul zilei în televiziune! Ce au anunțat acum producătorii Asia Express! E fără precedent pentru o emisiune din România
Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
catine.ro
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Mai multe din people
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: "I-au aruncat-o în lac..."
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: "I-au aruncat-o în lac..."
People

Andreea Bănică a dezvăluit o situație foarte neplăcută prin care a trecut fiul ei, Noah, în vârstă de 9 ani.

+ Mai multe
O imagine înduioșătoare cu Bruce Willis bunic, postată de fosta sa soție, Demi Moore, la aniversarea actorului
O imagine înduioșătoare cu Bruce Willis bunic, postată de fosta sa soție, Demi Moore, la aniversarea actorului
People

O imagine care îl înfățișează pe Bruce Willis bunic, alături de nepoata sa, postată de Demi Moore, a emoționat fanii din întreaga lume.

+ Mai multe
Alexandra Stan confirmă că este însărcinată. Cum a dezvăluit artista vestea: "Mă simt incredibil de binecuvântată"
Alexandra Stan confirmă că este însărcinată. Cum a dezvăluit artista vestea: "Mă simt incredibil de binecuvântată"
People

Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată și a dezvăluit sexul bebelușului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

