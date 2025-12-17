Samara Weaving este însărcinată, așteptând primul copil cu soțul ei, Jimmy Warden

Samara Weaving a anunțat că este însărcinată.

Samara Weaving este însărcinată, așteptând primul copil cu soțul ei, Jimmy Warden

Samara Weaving este însărcinată! Actrița din „Ready or Not”, în vârstă de 33 de ani, a anunțat că așteaptă primul ei copil împreună cu soțul ei, regizorul și scenaristul Jimmy Warden. Vestea a fost dată pe Instagram marți, 16 decembrie. Weaving a publicat un carusel de fotografii pe rețelele sociale, printre care și poze în care poartă o bluză din plasă și dantelă, care îi evidențiază burtica de gravidă.

Samara Weaving și soțul ei așteaptă primul lor copil

De asemenea, actrița a adăugat o fotografie în care se pregătea pentru zi, cu părul prins și cu măști pentru ochi. Weaving apare îmbrăcată într-un halat deschis, care îi lasă la vedere burtica de gravidă.

„Ready or Not: Here I Come (Pregătită sau nu, vin n.red.)” a scris vedeta jucăuș în descrierea fotografiei, făcând o aluzie la filmul în care joacă și etapa pentru care se pregătește.

În luna martie, Samara Weaving și Jimmy Warden au vorbit pentru PEOPLE despre debutul regizoral al lui Warden, filmul „Borderline”, la care au lucrat împreună. Întrebați dacă au reguli pentru a-și menține relația puternică, actrița a spus.

„Când sunt plecată sau dacă Jimmy este plecat la filmări, încercăm să nu treacă două săptămâni și jumătate sau trei fără să ne vedem.

„Și atunci devenim ciudați,” a adăugat Warden, în timp ce soția sa a explicat că, dacă stau despărțiți mai mult timp, „lucrurile încep să se tensioneze” între ei.

Cuplul a mai dezvăluit că fac și glume zilnice unul către celălalt. „De exemplu, mesaje vocale doar cu glume,” a spus Warden, care este și scenaristul filmului „Cocaine Bear”.

În același interviu, cei doi au precizat pentru PEOPLE că nu au avut niciodată o nuntă propriu-zisă. Deși s-au căsătorit, nu au putut organiza o petrecere adevărată, deoarece ceremonia a avut loc în 2020, în timpul pandemiei COVID-19.

Întrebată dacă detalii de la ziua nunții lor au fost folosite în scenă, Weaving a spus: „De fapt, nu am avut nuntă.”

„Ne-am căsătorit, dar apoi a venit COVID, așa că a trebuit să anulăm nunta,” a spus ea, glumind că în schimb „au pus o piscină” acasă.

„Ei bine, am făcut filmul în loc,” a completat Warden. „Cred că nunta noastră a avut loc totuși și este în film.

Carieră începută în adolescență

Samara Weaving este o actriță australiană născută pe 23 februarie 1992 în Adelaide, într-o familie cu legături în lumea teatrului și filmului, mama ei fiind profesoară de teatru și film, iar unchiul său actorul cunoscut Hugo Weaving, star în „The Matrix” și „Stăpânul Inelelor”.

Cariera ei a început încă din adolescență, pe scena teatrului, iar primul rol important în televiziune a venit în 2008, în serialul australian Out of the Blue. Ulterior, din 2009 până în 2013, a jucat în popularul serial Home and Away în rolul lui Indi Walker, ceea ce i-a adus recunoaștere timpurie în Australia. Unul dintre cele mai importante roluri ale sale este cel din „Ready or Not” (2019), unde a interpretat-o pe Grace, rol care i-a consolidat reputația în cinema și a contribuit la statutul ei de actriță principală în filme horror și thriller.

foto: Instagram

