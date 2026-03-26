Filme remarcabile de urmărit, care împlinesc 10 ani în 2026

În lista de mai jos, vei găsi câteva dintre filmele lansate în 2016 care ne promit povești de viață care să ne zguduie și să urmărim cu atenție traseul sinuos personajelor.

1. The Love Witch

The Love Witch este o comedie neagră despre o vrăjitoare tânără în căutarea dragostei adevărate. Pentru a-și întâlni iubirea, le face vrăji bărbaților, astfel încât aceștia să se îndrăgostească de ea. Însă această dorință se transformă în scurtă vreme într-o obsesie toxică și aduce în discuție felul în care idealizăm dragostea.

2. Hell or High Water

Hell or High Water este un film western cu Chris Pine și Ben Foster în distribuție. Ei interpretează rolurile a doi frați care comit ilegalități pentru a salva pământul familiei lor. Însă un veteran este pe urmele lor și vrea să îi facă să plătească pentru faptele comise.

3. Moonlight

Filmul Moonlight regizat de Barry Jenkins, care a câștigat trei premii Oscar în anul 2017, ne arată o poveste înduioșătoare și crudă de viață și de maturizare a unui tânăr afro-american gay. După numeroase greutăți, abuzuri fizice și emoționale, Chiron e pregătit să facă o serie de alegeri care îi vor schimba cu totul cursul vieții.

4. Paterson

Peterson e o dramă romantică regizată de Jim Jarmusch. Adam Driver a jucat rolul unui șofer de autobuz căsătorit, care mai scrie poezii în timpul liber. În fiecare zi, el are o rutină anume, se trezește la aceeași oră, merge la muncă, petrece timp cu soția lui, își plimbă câinele, iese la bar și scrie poezii într-un caiet.

5. Hacksaw Ridge

Acțiunea din Hacksaw Ridge se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Andrew Garfield l-a interpretat pe medicul din armata americană Desmond T. Doss, care a servit în timpul bătăliei de la Okinawa și care refuză să ucidă oameni în timpul luptelor. Valorile și convingerile religioase îl determină să refuze să aibă sau să folosească orice fel de armă.

6. La La Land

La La Land este un musical cu Emma Stone și Ryan Gosling în rolurile protagoniștilor. Povestea creată de Damien Chazelle o aduce în față pe actrița Mia, care se îndrăgostește de muzicianul de jazz Sebastian. Iubirea lor pasională este croită pe fundalul eforturilor depuse de amândoi de a reuși în carieră și de a-și construi un nume.

7. Manchester by the Sea

Manchester by the Sea este o dramă apăsătoare cu Michelle Williams și Cassey Affleck în rolurile principale. În această poveste, Lee Chandler este căsătorit cu Randi, iar împreună au doi copii. În familia lor se produce o tragedie cumplită, și anume după ce are loc un incendiu puternic în casa lor, își pierd copiii. Cei doi sunt devastați, pierduți, iar toate aceste sentimente le declanșează divorțul.

8. Toni Erdmann

Maren Ade a regizat și scris filmul Toni Erdmann, care a apărut în 2016. Această dramă psihologică surprinde relația dintre un tată, pe nume Winfried, și fiica lui, Ines, care pune munca ei în corporație pe primul loc. Cei doi nu petrec foarte mult timp împreună, iar Winfried se gândește să schimbe acest lucru surprinzând-o cu o vizită la București, acolo unde ea lucrează, fiind și locul în care s-au filmat cele mai multe scene. Dinamica lor e interesantă pentru că încearcă prin moduri diferite să se apropie unul de celălalt și să se accepte. Din distribuție fac parte Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, dar și nume cunoscute din industria artistică românească, precum Victoria Cociaș și Alexandru Papadopol.

9. The Handmaiden

The Handmaiden este o dramă pasională inspirată de cartea Fingersmith, scrisă de Sarah Waters. În cadrul acestui film, îl cunoaștem pe Contele Fujiwara, cel care angajează o fată care nu dispune de prea multe posibilități materiale, pe nume Sook-hee. Ea trebuie să fie în serviciul moștenitoarei japoneze, Hideko, dar în secret pune la cale un complot pentru a o înșela. În paralel, Sook-hee și Hideko se implică într-o aventură care evoluează pe parcursul filmului.

10. Arrival

Arrival este un film regizat de Denis Villeneuve cu Amy Adams și Jeremy Renner în rolurile principale. În centrul poveștii o avem pe Louise Banks, o profesoară de lingvistică, care lucrează cu armata pentru a comunica cu forme de viață extratereste după ce 12 nave spațiale misterioase apar în întreaga lume. Așa că, încearcă să își salveze propria viață, dar și ca omenirea să nu fie afectată.

