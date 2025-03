Alessia Năstase, dezvăluiri neștiute despre divorțul părinților ei. Cum s-a resimțit în copilăria sa: „Am câteva amintiri, dar niciun regret”

Amalia Năstase și fiica ei cea mare, Alessia, au fost invitate recent la un podcast în cadrul căruia au discutat despre diverse subiecte, inclusiv despre divorțul Amaliei de Ilie Năstase, din 2010. La acea vreme, Alessia și sora ei mai mică, Emma, aveau doar 6, respectiv 3 ani.

Amalia Năstase, în vârstă de 48 de ani, cunoscută antreprenoare, are două fiice din căsătoria cu Ilie Năstase, de 78 de ani, pe Alessia și Emma, acum de 21 și 18 ani. În prezent, ea este căsătorită cu Răzvan Vasilescu, de 44 de ani, cu care are un fiu, Toma, în vârstă de 9 ani.

În cadrul emisiunii „Vineri cu Veranda”, Amalia și Alessia au vorbit despre relația lor și despre cum au gestionat divorțul în fața copiilor. Amalia a explicat ce măsuri au luat pentru a proteja fetele de impactul negativ al separării.

De asemenea, Amalia a subliniat importanța modului în care părinții separați vorbesc despre celălalt părinte în fața copiilor.

În continuarea discuției, Amalia a încurajat-o pe Alessia să împărtășească experiența ei legată de divorț. Alessia și-a amintit cum, la scurt timp după separare, a fost evaluată de un psiholog școlar, iar specialistul a concluzionat că nu exista semne că divorțul părinților să fi avut un impact negativ asupra ei.

„Țin minte când ai mei au divorțat. A fost o perioadă de două săptămâni în care nu am înțeles unde mă duc. Mi s-a explicat, am înțeles, m-am văzut cu tata când am vrut eu, și cu mama la fel. Am avut câteva prietene care-mi povesteau că au fost la tribunal, îmi fac în fiecare weekend bagajele, plec vineri, mă întorc duminică. Eu nu am trecut printr-un divorț, nici sora mea. Sora mea cred că nici nu mai ține minte. Eu am câteva amintiri, dar niciun regret”, a spus Alessia Năstase pe YouTube.