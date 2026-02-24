Apariția cu care Andreea Marin a impresionat. Ce ținută a ales vedeta

Andreea Marin a cucerit pe toată lumea cu o apariție rafinată, dar și seducătoare în același timp. Ce ținută a ales să poarte vedeta?

Apariția cu care Andreea Marin a surprins

Pe Instagram, Andreea Marin a împărtășit o serie de imagini realizate în cadrul unei ședințe foto surprinzătoare. În fotografii, vedeta poartă o rochie roșie din satin elastic Haze semnată de MURMUR, brand-ul fondat de Andreea Bădală, în valoare de 1.390 de lei, redusă de la 1.985 lei.

Imaginile publicate de către Andreea Marin au fost însoțite de un mesaj prin care dezvăluie cum face față stresului zilnic. Cu mai multe ocazii, vedeta a vorbit cu sinceritate despre episoadele în care s-a confruntat cu burnout și oboseală cronică.

„După 12 ore de filmări în ritm alert și fotografii într-o ședință foto specială în hubul meu creativ, dar și lucru la birou și întâlniri legate de evenimentele ce mă așteaptă în curând în țară și în străinătate, mi-am dat seama că am nevoie de o baie caldă, un magneziu cu puțin timp înainte de culcare, de așternutul meu moale și câteva pagini de carte – așa mi-am regăsit echilibrul și pacea, aveam nevoie de liniște după agitația de peste zi. Nu de puține ori am fost întrebată cum fac să „ies din priză” când munca mea implică atâta energie și direcții diferite în paralel, nu e prea comodă, nicio zi nu seamănă cu alta, nu e un traseu liniar și… oameni suntem! Cu toții obosim din când în când sau avem zile în care ne e greu să ne regăsim”, a povestit Andreea Marin.

Cum își menține echilibrul Andreea Marin

Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.

„Am, însă, câteva obiceiuri care mă pun pe picioare, mi-am găsit o rutină care-mi face bine (…) Sunt consecventă când vine vorba de suplimentele mele, de grija față de mintea și corpul meu, am învățat să mă împrietenesc cu mine, să înțeleg că disciplina îmi pune viața pe făgașul dorit atunci când am realizat că nimic nu ne iese așa cum visăm dacă nu suntem noi bine, în echilibru. Am nevoie de un sistem nervos puternic, mintea mea lucrează adeseori contracronometru și ia decizii rapide, pentru oricare dintre noi un sistem muscular și unul osos în bună stare înseamnă o piatră de temelie importantă pentru sănătatea întregului organism, iar magneziul simt cum contribuie la reducerea oboselii, a extenuării ce mă încearcă adeseori. Atât de importante sunt, desigur, și alimentația sănătoasă, odihna, mișcarea și încerc să integrez tot ce îmi face bine în viața mea de zi cu zi”, a mai transmis Andreea Marin.

Citește și:

Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Ce diferențe sunt între ea și soțul ei: „Cred că secretul căsniciei mele vine mult din…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro