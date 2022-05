Piesa vestimentară preferată a designerului Andreea Bădală

Numele Andreea Bădală, dar și numele brand-ului pe care l-a fondat, MURMUR, au devenit sinonime pe piața locală (și internațională) pentru o estetică power condimentată cu puternice accente senzuale. Piesele concepute de ea, păstrând aproape întotdeauna un aer erotic, concretizat prin detalii-semnătură inspirate din piesele de lenjerie ale anilor 50, au fost purtate de cele mai vizibile staruri ale lumii și au dat naștere la numeroase copii.

Am întrebat-o pe Andreea Bădală care este piesa sa preferată dintre toate cele pe care le-a conceput, cum i-a venit ideea acelei piese, care a fost parcursul de la schiță la produs și ce a pus, din gândurile și eforturile ei, în acea unică piesă, sperând să aflăm mai multe despre procesul său creativ.

Citește mai jos ce a avut de povestit Andreea Bădală despre piesa ei preferată:

Piesa mea preferată este body-ul „Sculpt”. Forma acestuia am creat-o încă din prima colecție MURMUR. Este o piesă foarte sculpturală, realizată exclusiv în atelier, cu cupe retro manufacturate de la zero. Deseori o producem made-to-measure. Cu el mi-am dorit să duc mai departe mesajul și scopul brand-ului: de a da încredere femeii prin sărbătorirea feminității și a senzualității.

Din perspectiva mea, body-ul „Sculpt” este ca o „armură de putere” pentru femeia care îl poartă. Ceva ce a spus o clientă m-a inspirat foarte tare și mi-a confirmat că rolul hainelor MURMUR este îndeplinit: „Când port MURMUR mă simt ca atunci când port stiletto – îmi imprimă altă poziție, atitudine și îmi dă încredere în mine. Mă face să mă văd așa cum nu mă văzusem până atunci”. Consider că body-ul „Sculpt” nu este doar o piesă care te face să arăți bine, ci și o unealtă a schimbării de atitudine și a încrederii de sine. Forma poate să facă schimbări și în conținut.

Body-ul este inspirat de formele de lenjerie intimă din anii 50, o perioadă în care rolul femeii era de multe ori decorativ în interiorul societății. De acolo am preluat formele care mi-au plăcut cel mai mult: cele geometrice de cupă à la Sophia Loren. Dacă feminitatea formelor de cupă și silueta body-con erau atunci pur decorative și cu rol de a reconstrui și sublinia silueta feminină, ele au devenit acum statement-uri de feminitate, încredere și senzualitate ale unei femei care deja se poziționeaza pe picior de egalitate cu oricine.

Încă de la începuturile brand-ului MURMUR, body-ul „Sculpt” a avut un succes răsunător, motiv pentru care am integrat produsul în linia Signature Atelier, manufacturată special în atelierul nostru, care se continuă sezon după sezon.

Inițial am creat produsul din satin elastic prețios, manufacturat de o mică țesătorie de familie din Franța. Am gândit produsul ca pe o piesă de scenă, de petrecere sau, în orice caz, de ocazie specială. Pe măsură ce produsul a evoluat, iar atât celebritățile, cât și clientele au început să îl poarte diferit, am început să îl văd contextualizat în multe forme.

Prima vedetă care l-a purtat a fost Beyoncé, într-un bej cu dantelă neagră. Dua Lipa l-a purtat pe scenă în combinație cu pantaloni streetwear. Rita Ora l-a purtat cu pantaloni clasici bărbătești. Paris Hilton l-a purtat cu blugi. Kylie Jenner l-a purtat cu fustă de piele lăcuită. Clientele MURMUR au început să vadă cât de versatil poate fi body-ul, că este o piesă statement și că este alegerea fiecăreia cum să îl poarte și în ce context.

De-a lungul sezoanelor, l-am realizat în zeci de culori, din satin elastic, din denim prespălat albastru, denim negru, din brocart prețios cu broderie manuală, împreună cu costum bărbătesc, integrat în rochii de mirese pentru comenzi speciale și multe altele. Am realizat varianta lui de bustieră, am preluat forme din el și l-am diluat și în alte piese… este pur și simplu piesa pe care, dacă o vezi, recunoști că este MURMUR.

Body-ul „Sculpt” a fost fotografiat de unii dintre cei mai mari fotografi ai lumii, precum Ellen von Unwerth sau Patrick Demarchelier pentru Vogue UK. Mai mult, a apărut pe coperta revistei Paper îmbracat de Kourtney Kardashian, iar vedetele care l-au purtat nu se rezumă la: Lady Gaga, Shay Mitchell, Miley Cyrus, Madonna, Cara Santana, Katy Perry sau Pixie Lott.

Pentru că produsul are un succes deosebit în rândul vedetelor internaționale, percepția clientelor din România asupra lui s-a dus către o zona de inaccesibilitate. Tocmai de aceea am creat un nou showroom, aflat pe strada Burghelea 16, unde orice femeie poate veni să probeze și să descopere îndeaproape universul MURMUR. Am creat un loc în care vreau ca ele să se simtă binevenite la orice mic eveniment sau pur și simplu la prime probe cu piesele noastre.

Body-ul „Sculpt” va rămâne în forma în care este acum pentru mult timp, ca un produs continuu. Pe lângă forma lui originală în diverse culori, vom adăuga mereu interpretări în alte materiale mai purtabile (doc, denim, stofă elastică) și în alte forme simplificate.

Pe lângă mesaj și formă, ceea ce apreciez foarte tare la acest produs este fitting-ul. Noi lucrăm cu o atenție deosebită pe partea de fitting, iar acest produs e special realizat pe fiecare conformație în parte: am creat niște stasuri de înălțimi, există varianta de alegere a volumului de cupă și modificăm diferite linii în funcție de proporțiile fiecărei cliente. În ultimii trei ani, am reușit să translatăm toate aceste servicii și în comenzile online.

Cel mai emoționant moment pentru mine a fost atunci când body-ul a fost purtat pentru prima dată de o vedetă: Beyoncé într-un videoclip al ei din 2013. Apoi a fost Lady Gaga îmbrăcată în varianta lui pe roșu, în styling făcut de Nicola Formichetti. Momentul cel mai impresionant din punct de vedere comercial a fost când l-a purtat Kylie Jenner pe străzile din New York – atunci am primit atât de multe comenzi online, că am fost nevoiți să facem un waiting list și să contactăm fiecare clientă în parte să îi comunicăm o dată de livrare de 30 de zile. Am livrat totul și nu am avut nici un retur.

Pentru viitorul apropiat, am în plan o interpretare a body-ului „Sculpt” într-o serie de materiale neașteptate și în două contexte noi: unul de powersuit și altul de streetwear.

Cel mai prețios lucru, pentru mine, pe care am reușit să îl realizez cu designul „Sculpt”, este validarea a ceea ce cred eu acum despre design: nu mai poate fi pur decorativ, ci trebuie să aibă și un sens. În cazul de față, este o redefinire a feminității, cu un dialog frumos între purtătoare, context și momentul pe care îl trăiește. Este și mai prețios prin versatilitatea sa și capacitatea de a îngloba, prin mici interpretări, mesaje despre lumea în care trăim acum. Vreau să îi ofer o viață cât mai lungă și să devină o piesă „cult” care de-a lungul anilor să spună povești despre femei, societate și diversele schimbări prin care întreaga lume trece.

Citește și:

Piesa preferată a designerului Ioana Ciolacu

Foto: George Pruteanu, prin amabilitatea Andreei Bădală

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro