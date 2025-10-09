Nicole Cherry revine din Columbia cu experiențe de neuitat: colaborare cu producător de succes și concert în Medellín: „Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit”

Nicole Cherry s-a întors din Columbia cu multe surprize pentru fani: a lucrat în studio cu un producător cu 4 premii Latin Grammy și a susținut un concert în inima Medellínului: „Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit”

Nicole Cherry a revenit din Columbia cu un bagaj plin de experiențe muzicale și momente memorabile. Artista a lucrat la piese noi alături de renumitul producător columbian Mosty, câștigător a 4 premii Latin Grammy și cunoscut pentru colaborările sale cu artiști de renume precum J. Balvin, Juanes, Nicky Jam și Maluma. Experiența în studio a pregătit viitoarele lansări, iar fanii abia așteaptă să asculte muzica nouă și să se bucure de energia artistei.

Pe parcursul șederii sale, Nicole Cherry a filmat și videoclipul unei piese noi, ce urmează să fie lansată în curând.

@nicolecherry Ziua anterioară am stat în studio cu Mosty până la 4 dimineața. Am dormit doar 3 ore, iar a doua zi am filmat videoclipul pentru noua mea piesă în Medellín. Dar cum să mă plâng? A fost o zi super productivă: după ce am făcut muzică, să filmez un clip a fost cel mai frumos mod de a continua. Oboseala a dispărut și a rămas doar emoția . El día anterior estuvimos en el estudio con Mosty hasta las 4 de la mañana . Dormí solo 3 horas y, al día siguiente, grabé el videoclip de mi nueva canción en Medellín. Pero ¿cómo quejarse? Fue un día súper productivo: después de hacer música, filmar un clip fue la mejor manera de seguir. El cansancio desapareció y quedó solo la emoción . ♬ sunet original – nicolecherry

Pe 28 septembrie, artista a susținut un concert special în inima Medellínului, alături de DJ Pope, J Pereira, Fariana și Nath. Publicul columbian a trăit o seară plină de ritm, emoție și energie, iar atmosfera a fost electrizantă.

@nicolecherry Comuna 13 Arta, muzica si oamenii care dau locului o energie unica. Comuna 13 Arte, musica y gente que le da al lugar una energia unica. ♬ De ti me acuerdo – Nicole Cherry

Despre experiența sa, Nicole Cherry a declarat:

„Experiența de a lucra cu Mosty a fost absolut extraordinară! Este un producător care a colaborat cu mulți artiști pe care îi admir, iar energia lui m-a inspirat să îmi duc muzica la un alt nivel. Concertul din Medellín a fost pur și simplu magic, am avut mari emoții, însă energia oamenilor m-a făcut să le depășesc. Columbia m-a motivat să continui să creez muzică care să aducă emoție și să unească oamenii. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și abia aștept să împărtășesc fanilor tot ce am pregătit!”

Această etapă marchează începutul unui nou capitol în cariera internațională a artistei. Nicole a documentat întreaga experiență în Columbia, iar între timp fanii o urmăresc cu sufletul la gură pe rețelele de socializare, nerăbdători să descopere muzica ei nouă și energia inconfundabilă care o definește.

