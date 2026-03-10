Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară împreună după mai bine de 10 ani. Ce moment special au sărbătorit

Ryan Gosling și Eva Mendes au avut recent o apariție publică rară, surprinzând publicul în timpul unei ediții a emisiunii The Tonight Show With Jimmy Fallon. Momentul a avut loc pe data de 5 martie, chiar în ziua în care actrița și-a sărbătorit cea de-a 52-a aniversare, iar atmosfera din studio a fost una festivă.

Actorul în vârstă de 45 de ani se află în prezent în perioada de promovare a noului său film, Project Hail Mary, iar apariția în emisiunea lui Jimmy Fallon a fost marcată de prezența neașteptată a partenerei sale. Gosling și Mendes sunt cunoscuți pentru discreția cu care își protejează viața personală, motiv pentru care astfel de momente publice împreună sunt extrem de rare.

În timpul apariției din emisiune, Ryan Gosling și Eva Mendes au fost întâmpinați cu entuziasm atât de Jimmy Fallon, cât și de publicul prezent în studio.

Momentul aniversar a fost marcat și printr-o surpriză vizuală: lângă ei a fost adus un panou mare pe care scria „La mulți ani, Eva!”, purtat de o fanfară, iar confetti colorate au căzut în studio.

Pentru această ocazie, Eva Mendes a ales o ținută casual, purtând o pereche de jeanși, un tricou negru cu imprimeu și un cardigan. Ryan Gosling a optat pentru o cămașă neagră, pantaloni în aceeași nuanță și un sacou gri închis. Acest moment a venit după mai bine de zece ani de când cei doi au pășit împreună pe covorul roșu în 2013 pentru premiera din New York a filmului The Place Beyond The Pines. Actrița și actorul formează un cuplu solid și sunt rezervați cu aparițiile lor publice.

Detalii despre relația lui Ryan Gosling cu Eva Mendes

Ryan Gosling și Eva Mendes s-au cunoscut în 2011, pe platourile de filmare ale peliculei The Place Beyond the Pines. Curând după ce au terminat munca pentru film, cei doi au fost fotografiați la Disneyland împreună. Zvonurile despre o posibilă căsătorie au prins avânt în 2016, când publicația US Weekly anunța o nuntă secretă, dar cei doi au dezmințit știrea.

Cei doi, care au două fiice, născute în 2014 și 2016, au făcut de-a lungul timpului câteva declarații despre viața lor de familie, Mendes susținând că „oriunde sunt ei, acolo este acasă”, iar Gosling povestind că își alege unele dintre proiecte cu gândul la fiicele sale.

„Sunt tată în primul rând și o parte din motivul pentru care am făcut filmul The Gray Man a fost ocazia de a merge în locuri interesante cu copiii mei”.

Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling

Eva Mendes a transmis un mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling, reacționând public la cel mai nou proiect cinematografic al partenerului său. Actorul joacă în filmul science-fiction Project Hail Mary, unde personajul său, Ryland Grace, un profesor de științe devenit astronaut, pornește într-o misiune spațială menită să salveze Pământul de la un dezastru global. Pe parcursul călătoriei, acesta întâlnește un extraterestru neobișnuit, Rocky, care devine aliatul său. Personajul este reprezentat ca o creatură cu mai multe picioare și este dublat de actorul James Ortiz.

Într-un comentariu lăsat pe Instagram, la o postare JustJared despre film, Eva Mendes a glumit pe seama relației de pe ecran dintre Ryan Gosling și personajul extraterestru. Actrița în vârstă de 51 de ani a scris că Rocky este „singurul coleg de platou pe care am fost vreodată geloasă”.

Ea a continuat într-un ton la fel de amuzant: „Au petrecut mult prea mult timp împreună. Și-au luat chiar și inele la fel. Ce naiba!!?”.

Remarca a atras atenția fanilor tocmai pentru că Eva Mendes și Ryan Gosling sunt cunoscuți pentru discreția lor. Cu toate acestea, actrița a susținut vizibil lansarea filmului. Ea a distribuit trailer-ul pe contul său de Instagram și a încurajat publicul să participe la premieră. De asemenea, a publicat un videoclip în care Gosling aruncă o minge de fotbal american personalizată cu tema filmului.

Potrivit People, Project Hail Mary este adaptarea romanului omonim publicat în 2021 de Andy Weir și îi mai are în distribuție pe Sandra Hüller, Ken Leung și Lionel Boyce. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 20 martie.

Foto: Hepta

