A fost stabilit fotograful pentru acest shooting?

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Peste 75 de branduri internaționale – Valentino Garavani, Celine, Loewe, Dolce & Gabbana, Gucci, Zegna, Saint Laurent, Santoni, Jimmy Choo, Amina Muaddi și altele – lângă Aeroportul Henri Coandă.

Via Porta, primul designer outlet din România, se deschide oficial pe 22 mai 2026, în imediata vecinătate a Aeroportului Internațional Henri Coandă din Otopeni.

Spațiul, desfășurat pe peste 1.000 m² și trei etaje, reunește peste 75 de branduri internaționale de modă și accesorii – de la Celine, Saint Laurent, Gucci, Valentino Garavani, Moncler și Loewe, la Acne Studios, Amina Muaddi, Casablanca și Aquazzura. Totodată, spațiul găzduiește și o importantă selecție de parfumerie de nișă din România – peste 30 de case independente și artizanale – prezentate de OBSENTUM.

„România are deja consumatori de lux sofisticați – oameni care zboară la Bicester Village, La Vallée Village sau Serravalle pentru aceste branduri. Via Porta aduce acea experiență acasă, cu garanția autenticității și a unui standard de servicii pe care nu l-ai văzut până acum într-un outlet.' – Ana Pintilie, Marketing Manager

SPAȚIUL – PESTE 1.000 M² DISTRIBUIȚI PE TREI ETAJE

Ca orice outlet de referință, Via Porta funcționează pe principiul valorii reale: colecții din sezoanele anterioare, stocuri de final de serie și piese de arhivă de la cele mai importante case de modă din lume – toate provenite direct de la distribuitori autorizați, la prețuri cu până la 60% sub valoarea de boutique. Trei niveluri, trei universuri distincte.

ETAJ 1 – Designer Selection

Ready-to-wear, piese din sezoanele trecute și articole de colecție de la casele ultra-luxury și contemporary – Celine, Loewe, Gucci, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Zegna, Casablanca, Acne Studios și altele.

PARTER – Parfumerie de nișă, pantofi & accesorii

Un etaj dedicat pantofilor și accesoriilor de designer – Amina Muaddi, Jimmy Choo, Aquazzura, Saint Laurent, Santoni, Tod’s, Mach & Mach, Moncler – alături de cea mai importantă destinație de parfumerie de nișă de tip outlet din România, introdusă de OBSENTUM: peste 30 de case independente și artizanale, prezentate într-un format de explorare olfactivă, nu într-un spațiu orientat exclusiv spre vânzare. Un profil de ofertă inexistent în orice alt canal de retail local.

ETAJ -1 – Genți, Pre-loved & Last Chance

Un nivel dedicat sustenabilității de lux: articole pre-loved din portofoliul unor branduri prestigioase – piese verificate, autentificate și expuse într-o selecție atent curatoriată. Alături, zona Last Chance reunește stocurile finale din colecțiile de outlet – reduceri maximale pentru cantități limitate, dar și o selecție de genți din segmentul premium: Furla, Coccinelle.

„Via Porta nu este un outlet în sensul tradițional al cuvântului. Este locul unde pășești pe cealaltă parte a luxului – aceleași branduri, prin canale oficiale, dar cu reduceri de până la 60% față de prețul de boutique. Acesta este modul inteligent de a cumpăra produse de lux.' – Ana Pintilie, Marketing Manager

LOCAȚIE & FACILITĂȚI

Amplasat lângă Aeroportul Internațional Henri Coandă, designer outlet-ul Via Porta este accesibil direct de pe DN1, dispune de parcare proprie și de un lobby de așteptare gândit pentru a elimina orice presiune tranzacțională – o extensie firească a experienței de boutique, nu un compromis specific outleturilor clasice.

IMPACT ESTIMAT – VIZITATORI & POTENȚIAL COMERCIAL

Via Porta estimează un flux de 100.000–150.000 de vizitatori în primul an de funcționare. Amplasarea lângă Aeroportul Henri Coandă – cu peste 19 milioane de pasageri anual – oferă un bazin de captare organic și constant, fără dependența de traficul rezidențial specific unui centru comercial urban.

Proiecțiile pentru anii doi și trei indică o creștere organică de 20–30%, susținută de extinderea constantă a portofoliului de branduri, de evenimentele sezoniere și de vizibilitatea tot mai mare a brandului Via Porta pe piața locală și în rândul călătorilor internaționali.

VIZIUNEA DE EXPANSIUNE – REȚEA NAȚIONALĂ

Locația din Otopeni reprezintă primul nod al unei rețele naționale de designer outlet-uri. Modelul Via Porta este conceput încă de la început pentru replicare: format standardizat, relații consolidate cu distribuitorii oficiali ai brandurilor și o identitate suficient de puternică pentru a funcționa independent de locație.

Pe termen mediu, Via Porta vizează statutul de primul lanț național de designer outlet-uri din România – un model de referință pentru Europa Centrală și de Est, construit pe autenticitate, viziune editorială și experiență premium de client.

DISPONIBILITATE

Via Porta este deschis publicului larg începând cu 22 mai 2026.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro