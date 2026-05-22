A fost stabilit fotograful pentru acest shooting?

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 22.05.2026, 15:29,  de  Advertorial
A fost stabilit fotograful pentru acest shooting?

Peste 75 de branduri internaționale – Valentino Garavani, Celine, Loewe, Dolce & Gabbana, Gucci, Zegna, Saint Laurent, Santoni, Jimmy Choo, Amina Muaddi și altele – lângă Aeroportul Henri Coandă.

Via Porta, primul designer outlet din România, se deschide oficial pe 22 mai 2026, în imediata vecinătate a Aeroportului Internațional Henri Coandă din Otopeni.

Spațiul, desfășurat pe peste 1.000 m² și trei etaje, reunește peste 75 de branduri internaționale de modă și accesorii – de la Celine, Saint Laurent, Gucci, Valentino Garavani, Moncler și Loewe, la Acne Studios, Amina Muaddi, Casablanca și Aquazzura. Totodată, spațiul găzduiește și o importantă selecție de parfumerie de nișă din România – peste 30 de case independente și artizanale – prezentate de OBSENTUM.

„România are deja consumatori de lux sofisticați – oameni care zboară la Bicester Village, La Vallée Village sau Serravalle pentru aceste branduri. Via Porta aduce acea experiență acasă, cu garanția autenticității și a unui standard de servicii pe care nu l-ai văzut până acum într-un outlet.' – Ana Pintilie, Marketing Manager

SPAȚIUL – PESTE 1.000 M² DISTRIBUIȚI PE TREI ETAJE

Ca orice outlet de referință, Via Porta funcționează pe principiul valorii reale: colecții din sezoanele anterioare, stocuri de final de serie și piese de arhivă de la cele mai importante case de modă din lume – toate provenite direct de la distribuitori autorizați, la prețuri cu până la 60% sub valoarea de boutique. Trei niveluri, trei universuri distincte.

ETAJ 1 – Designer Selection

Ready-to-wear, piese din sezoanele trecute și articole de colecție de la casele ultra-luxury și contemporary – Celine, Loewe, Gucci, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Zegna, Casablanca, Acne Studios și altele.

PARTER – Parfumerie de nișă, pantofi & accesorii

Un etaj dedicat pantofilor și accesoriilor de designer – Amina Muaddi, Jimmy Choo, Aquazzura, Saint Laurent, Santoni, Tod’s, Mach & Mach, Moncler – alături de cea mai importantă destinație de parfumerie de nișă de tip outlet din România, introdusă de OBSENTUM: peste 30 de case independente și artizanale, prezentate într-un format de explorare olfactivă, nu într-un spațiu orientat exclusiv spre vânzare. Un profil de ofertă inexistent în orice alt canal de retail local.

ETAJ -1 – Genți, Pre-loved & Last Chance

Un nivel dedicat sustenabilității de lux: articole pre-loved din portofoliul unor branduri prestigioase – piese verificate, autentificate și expuse într-o selecție atent curatoriată. Alături, zona Last Chance reunește stocurile finale din colecțiile de outlet – reduceri maximale pentru cantități limitate, dar și o selecție de genți din segmentul premium: Furla, Coccinelle.

„Via Porta nu este un outlet în sensul tradițional al cuvântului. Este locul unde pășești pe cealaltă parte a luxului – aceleași branduri, prin canale oficiale, dar cu reduceri de până la 60% față de prețul de boutique. Acesta este modul inteligent de a cumpăra produse de lux.' – Ana Pintilie, Marketing Manager

LOCAȚIE & FACILITĂȚI

Amplasat lângă Aeroportul Internațional Henri Coandă, designer outlet-ul Via Porta este accesibil direct de pe DN1, dispune de parcare proprie și de un lobby de așteptare gândit pentru a elimina orice presiune tranzacțională – o extensie firească a experienței de boutique, nu un compromis specific outleturilor clasice.

IMPACT ESTIMAT – VIZITATORI & POTENȚIAL COMERCIAL

Via Porta estimează un flux de 100.000–150.000 de vizitatori în primul an de funcționare. Amplasarea lângă Aeroportul Henri Coandă – cu peste 19 milioane de pasageri anual – oferă un bazin de captare organic și constant, fără dependența de traficul rezidențial specific unui centru comercial urban.

Proiecțiile pentru anii doi și trei indică o creștere organică de 20–30%, susținută de extinderea constantă a portofoliului de branduri, de evenimentele sezoniere și de vizibilitatea tot mai mare a brandului Via Porta pe piața locală și în rândul călătorilor internaționali.

VIZIUNEA DE EXPANSIUNE – REȚEA NAȚIONALĂ

Locația din Otopeni reprezintă primul nod al unei rețele naționale de designer outlet-uri. Modelul Via Porta este conceput încă de la început pentru replicare: format standardizat, relații consolidate cu distribuitorii oficiali ai brandurilor și o identitate suficient de puternică pentru a funcționa independent de locație.

Pe termen mediu, Via Porta vizează statutul de primul lanț național de designer outlet-uri din România – un model de referință pentru Europa Centrală și de Est, construit pe autenticitate, viziune editorială și experiență premium de client.

DISPONIBILITATE

Via Porta este deschis publicului larg începând cu 22 mai 2026.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Crema cu colagen și ser cu peptide pentru ten ferm?
Advertorial
Crema cu colagen și ser cu peptide pentru ten ferm?
Alexia & Antonia își face Debutul pe Farfetch: Un Nou Capitol în Expansiunea Internațională a Brandului
Advertorial
Alexia & Antonia își face Debutul pe Farfetch: Un Nou Capitol în Expansiunea Internațională a Brandului
Cum alegi corect un troler pentru vacanțele din 2026
Advertorial
Cum alegi corect un troler pentru vacanțele din 2026
Noua colecție de vară de la Pandora reflectă spiritul liber al sezonului
Advertorial
Noua colecție de vară de la Pandora reflectă spiritul liber al sezonului
Cum să economisești energie cu un frigider side by side
Advertorial
Cum să economisești energie cu un frigider side by side
Sfaturi pentru un cappuccino perfect de la specialiștii Tchibo
Advertorial
Sfaturi pentru un cappuccino perfect de la specialiștii Tchibo
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam
De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cum au arătat Marian și Georgiana Godină la nuntă. Cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie
Cum au arătat Marian și Georgiana Godină la nuntă. Cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie
Ce concurent din sezonul 17 Chefi la cuțite lucrează acum la restaurantul lui Chef Sautner: „O să aveți o surpriză”
Ce concurent din sezonul 17 Chefi la cuțite lucrează acum la restaurantul lui Chef Sautner: „O să aveți o surpriză”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Diandra, ispita care l-a sedus pe Andrei Rotaru, la Insula Iubirii, a ajuns de nerecunoscut. Și-a făcut mai multe operații estetice și e schimbată total! FOTO
Diandra, ispita care l-a sedus pe Andrei Rotaru, la Insula Iubirii, a ajuns de nerecunoscut. Și-a făcut mai multe operații estetice și e schimbată total! FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Origini dell’Infinito: Esperienza Olfattiva
Origini dell’Infinito: Esperienza Olfattiva
Advertorial

+ Mai multe
Confortul, dress code-ul preferat: 4 modele Skechers pentru o primăvară în mișcare
Confortul, dress code-ul preferat: 4 modele Skechers pentru o primăvară în mișcare
Advertorial

O ținută reușită începe cu încălțămintea pe care o poți purta confortabil toată ziua, din momentul în care pleci de acasă până la ultima oprire.

+ Mai multe
Gadgetul care te face să pierzi mai puțin timp cu curățenia
Gadgetul care te face să pierzi mai puțin timp cu curățenia
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC