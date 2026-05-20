O ținută reușită începe cu încălțămintea pe care o poți purta confortabil toată ziua, din momentul în care pleci de acasă până la ultima oprire.

Confortul, dress code-ul preferat: 4 modele Skechers pentru o primăvară în mișcare

Ghid Skechers: patru modele pentru fiecare ritm al zilei: Cozy Fit™, Glide-Step®, Slip-ins® și Arch Fit®.

De aceea, am ales patru modele Skechers care nu doar arată bine și se potrivesc ușor cu orice ținută, ci oferă și lucrul pentru care brandul este cunoscut: confort pe care îl simți cu adevărat la fiecare pas.

1. Cozy Fit™: senzația de relaxare, într-o pereche de sneakerși

Cozy Fit™ este alegerea potrivită pentru zilele în care vrei să ai un look îngrijit, dar să te bucuri de confortul pe care îl asociezi de obicei cu papucii preferați. Datorită materialelor moi matlasate, construcției flexibile și tălpii intermediare ultraușoare Contour Foam™, Cozy Fit™ oferă o senzație plăcută încă de la primul pas.

Cu branț Air-Cooled Memory Foam® respirabil și modele care pot fi spălate la mașină, Cozy Fit™ este la fel de practic pe cât este de stilat. Designul curat și discret se potrivește firesc cu tonuri neutre, tricotaje, pantaloni largi și ținute relaxate de weekend.

2. Glide-Step®: mișcare care arată bine

Glide-Step® aduce energie sport și trece natural de la sală la oraș. Este suficient de dinamic pentru antrenament, suficient de urban pentru purtarea de zi cu zi și suficient de confortabil pentru zilele în care ești mereu pe drum.

Tehnologia specifică Glide-Step® oferă amortizare și un pas mai ușor, în timp ce talpa intermediară special concepută urmează ritmul natural al mersului.

Purtat cu leggings, un hanorac oversized, denim sau un trench, acest model păstrează un look sport curat, relaxat, dar de efect.

3. Slip-ins®: inovația Skechers care a schimbat felul în care ne încălțăm

Tehnologia Slip-ins® Hands Free este una dintre inovațiile Skechers care a devenit rapid o semnătură recognoscibilă a brandului. Ideea este simplă: te încalți dintr-o mișcare și pleci.

Designul ușor de încălțat și descălțat, fără să te apleci, fără să legi șireturi și fără să atingi încălțămintea, este posibil datorită unor detalii atent gândite. Sistemul patentat Heel Pillow™ fixează delicat călcâiul și ajută la stabilitatea piciorului, iar materialele elastice se adaptează formei acestuia. Branțul Air-Cooled Memory Foam® îmbunătățește respirabilitatea și confortul, în timp ce talpa exterioară flexibilă oferă o senzație mai sigură pe diferite suprafețe.

Tocmai de aceea, Skechers Slip-ins® sunt alegerea ideală pentru zilele aglomerate și pentru diminețile în care trebuie să ieși rapid pe ușă.

4. Arch Fit®: când confortul vine cu susținere reală

Arch Fit® este creat pentru cei care știu că o zi bună începe, de multe ori, cu susținerea potrivită. Această linie include susținere pentru arcadă certificată de podiatri, dezvoltată de-a lungul a peste două decenii, pe baza datelor obținute din peste 120.000 de scanări ale picioarelor.

În practică, asta înseamnă o senzație mai stabilă, o distribuție mai uniformă a presiunii, mai puțin stres asupra mușchilor și articulațiilor și confort care durează dincolo de prima impresie. Modelul Skechers Slip-ins®: Arch Fit Arcade combină această susținere cu avantajul sistemului Hands Free Slip-ins®, pentru o purtare mai ușoară.

Arch Fit® se potrivește ușor cu piese smart casual: jeanși drepți, o cămașă albă, un sacou, un trench sau un set simplu din tricot.

Pentru un pas care ține ritmul cu ziua ta, nu invers

Fiecare dintre aceste patru modele răspunde unei nevoi diferite din viața de zi cu zi, dar împreună arată că confortul poate avea multe forme, iar fiecare dintre ele poate arăta foarte bine.

Descoperă modelul Skechers potrivit pentru tine în magazinele Skechers sau online: Skechers stores.

Foto: Skechers

